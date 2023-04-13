россияне не могут взять Бахмут под полный контроль - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Российские оккупанты не могут взять Бахмут под полный контроль. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время брифинга, передает УНН со ссылкой на Military Media Center.
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«Там враг сконцентрировал основные свои усилия и мы вынуждены так же прилагать большие усилия для того, чтобы защищать эти рубежи», - сказала Маляр.
Она сообщила, что также ожесточенные бои сегодня продолжаются в Марьинке, Авдеевке и на Лиманском направлении.
«Несмотря на сложную обстановку, украинские воины отчаянно сражаются и не дают возможности врагу продвигаться и достигать целей захватнической войны. Несмотря на то, что в Бахмуте враг сконцентрировал самые профессиональные свои подразделения – это и «вагнеровцы», и десантно-штурмовые отряды, и спецназовцы – россияне не могут достичь там своей цели, то есть взять под полный контроль Бахмут», - сказала Маляр.
Она добавила, что сегодня россияне несут там огромные потери и несмотря на эти потери они не останавливаются и все же хотят достичь этой цели – взять под контроль этот город.
Дополнение
Генштаб сообщал, что враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут.
За две недели в районе Бахмута враг потерял убитыми и ранеными почти 4 500 «вагнеровцев» и военнослужащих рф.