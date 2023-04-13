россияне не могут взять Бахмут под полный контроль - Минобороны

Цитата

«Там враг сконцентрировал основные свои усилия и мы вынуждены так же прилагать большие усилия для того, чтобы защищать эти рубежи», - сказала Маляр.

Она сообщила, что также ожесточенные бои сегодня продолжаются в Марьинке, Авдеевке и на Лиманском направлении.

«Несмотря на сложную обстановку, украинские воины отчаянно сражаются и не дают возможности врагу продвигаться и достигать целей захватнической войны. Несмотря на то, что в Бахмуте враг сконцентрировал самые профессиональные свои подразделения – это и «вагнеровцы», и десантно-штурмовые отряды, и спецназовцы – россияне не могут достичь там своей цели, то есть взять под полный контроль Бахмут», - сказала Маляр.

Она добавила, что сегодня россияне несут там огромные потери и несмотря на эти потери они не останавливаются и все же хотят достичь этой цели – взять под контроль этот город.

Дополнение

Генштаб сообщал, что враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут.

За две недели в районе Бахмута враг потерял убитыми и ранеными почти 4 500 «вагнеровцев» и военнослужащих рф.