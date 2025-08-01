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"Обнулять": разведчики перехватили приказ оккупационного командира казнить пленных украинцев

Киев • УНН

 • 210 просмотра

Командир оккупационной армии на Новопавловском направлении отдал приказ убивать украинских военнослужащих, попавших в плен. ГУР отмечает это как доказательство системной политики поощрения военных преступлений.

"Обнулять": разведчики перехватили приказ оккупационного командира казнить пленных украинцев

Командир оккупационной армии на Новопавловском направлении отдал преступный приказ убивать украинских военнослужащих, попавших в плен. Соответствующий перехват опубликовали украинские разведчики, передает УНН.

"Пусть кричат, чтобы они сдавались…пусть сдаются, как понял меня? Одного в плен возьмут, остальные, если будут сдаваться, — обнулять", — приказал командир оккупационной армии.

В ГУР отметили, что это очередное доказательство системной политики поощрения военных преступлений, которую проводит командование московитской армии.

ГУР получило новые доказательства похищения россиянами украинских детей: детали30.07.25, 12:09 • 2811 просмотров

Антонина Туманова

Война
Главное управление разведки Украины