"Обнулять": разведчики перехватили приказ оккупационного командира казнить пленных украинцев
Киев • УНН
Командир оккупационной армии на Новопавловском направлении отдал приказ убивать украинских военнослужащих, попавших в плен. ГУР отмечает это как доказательство системной политики поощрения военных преступлений.
Командир оккупационной армии на Новопавловском направлении отдал преступный приказ убивать украинских военнослужащих, попавших в плен. Соответствующий перехват опубликовали украинские разведчики, передает УНН.
"Пусть кричат, чтобы они сдавались…пусть сдаются, как понял меня? Одного в плен возьмут, остальные, если будут сдаваться, — обнулять", — приказал командир оккупационной армии.
В ГУР отметили, что это очередное доказательство системной политики поощрения военных преступлений, которую проводит командование московитской армии.
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