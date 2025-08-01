"Обнулять": разведчики перехватили приказ оккупационного командира казнить пленных украинцев

Командир оккупационной армии на Новопавловском направлении отдал преступный приказ убивать украинских военнослужащих, попавших в плен. Соответствующий перехват опубликовали украинские разведчики, передает УНН.

"Пусть кричат, чтобы они сдавались…пусть сдаются, как понял меня? Одного в плен возьмут, остальные, если будут сдаваться, — обнулять", — приказал командир оккупационной армии.

В ГУР отметили, что это очередное доказательство системной политики поощрения военных преступлений, которую проводит командование московитской армии.

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