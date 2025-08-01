"Обнулять”: розвідники перехопили наказ окупаційного командира страчувати полонених українців

Командир окупаційної армії на Новопавлівському напрямку віддав злочинний наказ убивати українських військовослужбовців, які потрапили в полон. Відповідне перехоплення опублікували українські розвідники, передає УНН.

"Пусть кричат, чтобы они сдавались…пусть сдаются, как понял меня? Одного в плен возьмут, остальные, если будут сдаваться, — обнулять", — наказав командир окупаційної армії.

У ГУР відзначили, що це черговий доказ системної політики заохочення воєнних злочинів, яку провадить командування московитської армії.

ГУР здобуло нові докази викрадення росіянами українських дітей: деталі