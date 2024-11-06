Обновленные промежуточные результаты выборов США: Трамп держит лидерство
Киев • УНН
По состоянию на 06:00 по Киевскому времени Дональд Трамп лидирует с 214 голосами против 179 у Камалы Харрис. За каждого из кандидатов проголосовало по 52,120,662 избирателей.
По обновленным данным по состоянию на 06:00 по Киевскому времени, Дональд Трамп имеет 214 голосов, а Камала Харрис 179. Голосование продолжается. Пишет УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
По предварительным данным, Дональд Трамп побеждает еще в семи штатах и получает 214 голосов из 270 нужных. Всего за него проголосовало 52,120,662.
Что касается Камалы Харрис, то она побеждает еще в трех штатах и имеет 179 голосов, всего за нее проголосовало 52,120,662.
Последние избирательные участки закрываются в 08:00 по Киевскому времени.
Напомним
По предварительным подсчетам, по состоянию на 04:00 (по киевскому времени) Дональд Трамп получил 177 голосов, а Камала Харрис 99.