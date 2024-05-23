Обнаружены пуски вражеских управляемых авиационных бомб на Херсонщине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
khersonХерсон
Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
  •  110442 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
  •  112416 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
  •  113530 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
  •  106801 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  119743 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  116534 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120141 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113688 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104655 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  245639 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

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Публикации

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20 мая 2024, 12:30  •  245639 просмотра
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Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

20 мая 2024, 08:03  •  230953 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  424106 просмотра
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Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  408317 просмотра

Обнаружены пуски вражеских управляемых авиационных бомб на Херсонщине

Воздушные Силы информируют о пусках управляемых авиационных бомб в Херсонской области.

Война •   •  1022 просмотра
Обнаружены пуски вражеских управляемых авиационных бомб на Херсонщине

Минобразования разработало методические рекомендации по искусственному интеллекту для школ

Министерство образования и науки Украины разработало рекомендации по интеграции и использованию искусственного интеллекта в образовательных процессах, которые содержат практические советы для учителей и учеников по овладению инструментами искусственного интеллекта и их безопасного использования на уроках.

Технологии •   •  979 просмотра
Минобразования разработало методические рекомендации по искусственному интеллекту для школ

российская тактическая авиация действует в Азовском море

В Азовском море зафиксирована активность вражеской тактической авиации, сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  1610 просмотра
российская тактическая авиация действует в Азовском море

Китайские военные начали масштабные учения вокруг Тайваня

Китайские военные начали масштабные совместные учения вокруг Тайваня с участием армии, флота, военно-воздушных сил и ракетных войск для проверки боеготовности и способности наносить точные удары.

Новости Мира •   •  1864 просмотра
Китайские военные начали масштабные учения вокруг Тайваня

На Херсонщине фермеры вынуждены платить 10-15% дани коллаборационистам за продажу урожая

Фермеры на временно оккупированных территориях Херсонской области вынуждены платить 10-15% своего заработка коллаборационистам как обязательную дань, чтобы продать свой урожай.

Война •   •  3493 просмотра
На Херсонщине фермеры вынуждены платить 10-15% дани коллаборационистам за продажу урожая

Водитель столкнул авто в кювет и сбежал после задержания организатора незаконной переправы через границу

Житель Львовской области организовал канал нелегального пересечения границы на Закарпатье, был пойман с $18 000, а водитель сбежал, бросив пассажиров и столкнув машину в кювет.

Общество •   •  3322 просмотра
Водитель столкнул авто в кювет и сбежал после задержания организатора незаконной переправы через границу

Второй случай птичьего гриппа среди людей зафиксирован у работника молочной фермы в США

Соединенные Штаты сообщили о втором случае заболевания человека птичьим гриппом у работника молочной фермы в Мичигане, что свидетельствует о расширении вспышки вируса, который циркулирует среди домашней птицы.

Новости Мира •   •  4166 просмотра
Второй случай птичьего гриппа среди людей зафиксирован у работника молочной фермы в США

Обнаружена угроза баллистических ракет в нескольких областях

В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистических ракет.

Война •   •  5693 просмотра
Обнаружена угроза баллистических ракет в нескольких областях

Ермак призывает распространять информацию о Глобальном саммите мира и Формуле мира Зеленского

Глава Офиса Президента Украины встретился с представителями Совета по молодежным вопросам при Президенте Украины и молодежными лидерами стран Глобального Юга и призвал их активно распространять информацию о Глобальном саммите мира и Украинской формуле мира для установления справедливого мира и обеспечения международной безопасности.

политика •   •  7003 просмотра
Ермак призывает распространять информацию о Глобальном саммите мира и Формуле мира Зеленского

Лубинец обсудил с Грецией вопросы возвращения заложников и реабилитации детей

Омбудсмен Дмитрий Лубинец встретился со Специальным уполномоченным Министерства иностранных дел Греции по вопросам Украины Спиридоном Ламбридисом, чтобы обсудить поддержку Грецией Украины, в частности реабилитацию пострадавших детей, содействие возвращению гражданских заложников.

Война •   •  7846 просмотра
Лубинец обсудил с Грецией вопросы возвращения заложников и реабилитации детей