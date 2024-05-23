российская тактическая авиация действует в Азовском море

Ермак призывает распространять информацию о Глобальном саммите мира и Формуле мира Зеленского

Глава Офиса Президента Украины встретился с представителями Совета по молодежным вопросам при Президенте Украины и молодежными лидерами стран Глобального Юга и призвал их активно распространять информацию о Глобальном саммите мира и Украинской формуле мира для установления справедливого мира и обеспечения международной безопасности.