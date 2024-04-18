Обнаружен иранский беспилотник, который направляется на юг в Одесскую область

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
  •  113366 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  152821 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  153154 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  142468 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  113694 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  126242 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  137941 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137392 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123954 просмотра

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Военно-воздушные Силы Украины информируют об обнаружении беспилотника, запущенного из Крыма в направлении южной части Одесской области.

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Сумы: врача и его сообщника обвиняют в выдаче фальшивых справок за $3 000 для незаконного пересечения границы

Врача и его сообщника обвинили в организации незаконного пересечения границы и выдаче фальшивых медицинских справок за $3 000, чтобы помочь людям уклониться от военной мобилизации в Сумской области.

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Сумы: врача и его сообщника обвиняют в выдаче фальшивых справок за $3 000 для незаконного пересечения границы

Враг атакует: Зафиксированы группы беспилотников на юге Украины

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об обнаружении групп беспилотников Shahed иранского производства в южной части Украины.

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Враг атакует: Зафиксированы группы беспилотников на юге Украины

Ермак вошел в список "100 самых влиятельных людей" по версии Time

Андрей Ермак, глава Офиса Президента Украины, вошел в список "100 самых влиятельных людей мира" по версии журнала Time в категории "Лидеры".

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Ермак вошел в список "100 самых влиятельных людей" по версии Time

Воздушные Силы предупреждают о ракетной угрозе на востоке Украины

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о ракетной угрозе на востоке страны.

Война •   •  5083 просмотра
Воздушные Силы предупреждают о ракетной угрозе на востоке Украины

рф продвинулась возле Новокалиново и Ивановки - DeepState

российские войска продвинулись вперед вблизи Новокалиново и Ивановки, но бои продолжаются в Очеретино, Бердичах и Красногоровке.

Война •   •  5335 просмотра
рф продвинулась возле Новокалиново и Ивановки - DeepState

The Washington Post: План рф использовать войну в Украине для установления мирового порядка без влияния США

рф стремится использовать войну в Украине для формирования мирового порядка, свободного от американского влияния, путем ослабления западных стран, особенно США, через пропагандистские кампании и поддержку изоляционистской политики, одновременно сближаясь с авторитарными режимами, такими как Китай, Иран и Северная Корея.

Новости Мира •   •  5727 просмотра
The Washington Post: План рф использовать войну в Украине для установления мирового порядка без влияния США

Буданов для The Washington Post: об атаках РДК и ударах дронов в россии, и о своем отношении к Трампу

Глава украинской разведки Буданов прогнозирует новые операции российских добровольческих корпусов и атаки беспилотников внутри россии, чтобы подорвать способность Путина "защитить население от проникновения войны в россию".

Война •   •  8405 просмотра
Буданов для The Washington Post: об атаках РДК и ударах дронов в россии, и о своем отношении к Трампу

Вражеские беспилотники были зафиксированы в 3 областях Украины

По данным Воздушных Сил ВСУ, вражеские беспилотники были обнаружены в 3 областях Украины.

Война •   •  8918 просмотра
Вражеские беспилотники были зафиксированы в 3 областях Украины