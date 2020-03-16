Ограничительные меры в отношении прав и свобод граждан в период повышенного распространения коронавируса: мировой опыт

ИЗРАИЛЬ:

- введен штраф за нарушение режима карантина и за невыполнение требования полицейского разойтись (скопление ≥10 человек) - 5000 шекелей (1200 евро);

-за невыполнения требования полицейского разойтись (скопление ≥10 человек) - 5000;

- за несообщение о домашнем карантине и/или о своем возвращении в Израиль из стран "черного списка" Минздрав (с вечера 9.03 из любой страны) штраф 3000 (750 евро)

ИТАЛИЯ:

1. Умышленное телесное повреждение - ст.558 Уголовного кодекса. Каждый, кто причинил телесные повреждения (ст. 583 УК) из-за которых возникает телесное или ментальное заболевание (осознанное заражение вирусом), наказывается лишением свободы от 6 месяцев до 3 лет, если болезнь длится не дольше 20 дней. Если событие повлечет болезнь, которая угрожает жизни пораженного человека, квалификация по ст. 583 УК Италии, заключение от 3 до 7 лет,

2. Указ премьер-министра от 11.03.2020 г. предусматривает санкции для тех, кто не соблюдает ограничительные меры, совершил побег из мест лечения/самолечения.

- Деяния каждого, кто стал причиной смерти человека, осознавая, что заражен покинул больницу, свое жилье/место, где проходит карантин квалифицируются как убийство по ст.557 УК и карается лишением свободы на ≥21 год, в случае если, наступает смерть после инфекции.

3. Согласно ст.4 Указа Президента от 8.03.2020 "За исключением если правонарушение не содержит серьезных факторов, невыполнение обязательств, изложенных в этом постановлении, наказывается в соответствии со статьей 650 УК, ст.3, пункт4 указа-закона от 23.02 .2020р, n.6".

- Тот, кто не соблюдает мер, принятых властями из соображений общественного порядка или гигиены, наказывается, если этот факт не влечет за собой серьезного преступления, арестом до 3 месяцев или штрафом 206 евро.

Уже есть прецедент в г. Бусто-Арсицио (регион Ломбардия, провинция Варезе) за необоснованное перемещение в зону усиленных ограничительных мер с целью получения услуг интимного характера привлечены к ответственности мужчина и женщина по ст.650 УК Италии.

Среди гипотетических нарушений:

- сопротивление силам правопорядка (ст.337 УК) при попытке лица нарушить зоны ограничений;

- умышленные преступления против здоровья населения (ст.452 УК) эпидемия или отравления воды и продуктов питания (статьи 438 и 439 УК) ответственность от 3 до 12 лет

- за ложные данные в объяснениях мотивов необходимости передвижения в зонах ограничений предусмотрена санкция за ст.495 УК в виде заключения от 1 до 6 лет

4. Учебные заведения закрыты до 3.04 Кинотеатры, театры, спортклубы должны быть закрыты. В случае нарушения правил предусмотрено заключение до 3 месяцев и штраф от 260 евро.

СИНГАПУР:

1. За нарушение 14-дневного карантина предусмотрен штраф в 10 тысяч сингапурских долларов (10 300 евро) и/или заключение до 6 месяцев.

В то же время, лица находящиеся на карантине, могут просить о помощи:

- студенты в вузы, где учатся;

- работающие обращаются к работодателям, а в случае отказа в Минтруда;

Кроме того каждый желающий может обратиться за ежедневной помощью в размере 100 долл.

РФ:

- мероприятия по самоизоляции несистематические и неразличимы, не граничивают Роспотребнадзор и полицию. Мужчине был выписан штраф, когда он вышел выносить мусор в контейнер рядом с домом.

КАЗАХСТАН:

1. 17.02.2020 утверждено постановление главного государственного санитарного врача РК по усилению мер по профилактике коронавирусной инфекции. Лиц, прибывающих из-за рубежа начиная с 20.02.2020 из стран с зарегистрированными случаями коронавируса нужно разделять на 3 категории:

- в первую категорию попадают те, кто прибыл непосредственно из КНР, их будут перемещать на 14-дневный карантин с изоляцией в инфекционных стационарах, после чего они еще будут находиться 10 суток под домашним наблюдением медицинских работников.

- во вторую те, кто прибыл из стран, в которых зафиксировано более 10 случаев заражения. они

будут находиться на дому в 14-дневном карантине под наблюдением медицинских работников.

Далее в течение 10 дней будет происходить проверка телефоном для контроля ситуации.

- в третью те, кто прибыл из стран, в которых зафиксировано менее 10 случаев заражения.

С ними в течение 24 суток будет происходить контакт с помощью телефонных звонков.

В случае нарушения режима карантина для граждан и тех, кто временно находится на территории страны предусмотрена административная ответственность КоАП РК по ст. "Невыполнение постановлений, предписаний и других требований" и штраф от 5 МРП.

2. с 1.03.2020 МЗ Казахстана начал 4-й этап усиления борьбы против коронавируса

Так в 1 категорию в КНР присоединились Иран, Италия, Гонконг, Япония, Тайвань, Макао, Южная Корея.

- лица, прибывшие из КНР и Ирана, будут помещаться на 14-дневный карантин, а потом еще 10 дней после выписки будут находиться под контролем.

- лица, прибывшие из других стран 1-й категории будут помещаться на 14-дневный домашний карантин, но по решению санитарной службы они могут быть переведены на карантин в медучреждении.

- лица, прибывшие из стран 2 категории (Азербайджан, Сингапур, Таиланд), в течение 14 дней будут находиться под наблюдением на дому, после которого с ними будут звонить в течение 10 дней.

- лица, прибывшие из стран 3 категории (Германия, США, ОАЭ, Великобритания, Франция, Малайзия, Бахрейн, Кувейт, Испания), будут под дистанционным контролем, то есть с ними будут телефонировать в течение 24 дней.

В случае неповиновения лиц из 2-3 категории, которые вопреки требованию находиться на определенной территории карантина выйдут, лицам согласно п.3 ст.462 КоПАП грозит штраф от 5 месячных расчетных показателей (1 МРП = 2651 тенге), или 13 255 тенге ( 27 евро).

ОАЭ:

- согласно Закону №2 / 2012 за нарушение санитарно-гигиенических норм предусмотрен штраф в размере 1000 дирхамов ($ 272).

СПРАВКА.

КИТАЙ.

В 2009 г. из-за стремительного распространения вируса гриппа A/H1N1 передбачалась уголовная ответственность и штраф до 29 000 $ за нарушение требований карантинного контроля согласно циркуляру правительства от 19.06.2009 г. ". Предприятия, не проявляют ответственности по обеспечению профилактики и контроля (за распространением гриппа A / H1N1), решением районных и уездных правительств должны были приостановить работу, будут лишаться лицензии, а также обязаны выплатить штраф 50 000-200 000 юаней (7000-29400 долл) ".

Как сообщал УНН, Министерство внутренних дел Украины предлагает ввести административную и уголовную ответственность за нарушение правил карантина при короновируси. В частности, штраф за нарушение правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм может составлять от 17 тыс. До 32 тыс. Гривен.