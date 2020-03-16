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Обмежувальні заходи щодо прав і свобод громадян в період підвищеного поширення коронавірусу: світовий досвід

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. У деяких странах ЗМІ розповіли, як влада обмежує права та свободу громадян під час підвищенного поширення зараження на COVID-19, передає УНН.

ІЗРАЇЛЬ:

– запроваджено штраф за порушення режиму карантину та за невиконання вимоги поліцейського розійтись (скупчення ≥10 осіб) – 5000 шекелей (1200 євро);

–за невиконання вимоги поліцейського розійтись (скупчення ≥10 осіб) – 5000;

– за неповідомлення про домашній карантин та/або про своє повернення в Ізраїль з країн "чорного списку" МОЗ (з вечора 9.03 з будь-якої країни) штраф 3000 (750 євро)

ІТАЛІЯ:

1. Умисне тілесне ушкодження - ст.558 Кримінального кодексу. Кожен, хто заподіяв тілесні ушкодження (ст. 583 КК) через які виникає тілесне чи ментальне захворювання (усвідомлене зараження вірусом), карається позбавленням волі від 6 місяців до 3 років, якщо хвороба триває не довше 20 днів. Якщо подія спричинить хворобу, що загрожує життю враженої людини кваліфікація за ст. 583 КК Італії, ув’язнення від 3 до 7 років,

2. Указ прем'єр-міністра від 11.03.2020р передбачає санкції для тих, хто не дотримується обмежувальних заходів, вчинив втечу з місць лікування/самолікування.

– Діяння кожного, хто спричинив смерть людини, усвідомлюючи, що заражений залишив лікарню, своє житло/місце, де проходить карантин кваліфікуються як вбивство за ст.557 КК і карається позбавленням волі на ≥21 рік, у випадку якщо, настає смерть після інфекції.

3. Згідно Ст.4 Указу Президента від 8.03.2020 "За винятком якщо правопорушення не містить серйозніших чинників, невиконання зобов'язань, викладених у цій постанові, карається відповідно до статті 650 КК, ст.3, пункт4, указу-закону від 23.02.2020р, n.6».

– Той, хто не дотримується заходів, прийнятих владою з міркувань громадського порядку чи гігієни, карається, якщо цей факт не тягне за собою серйознішого злочину, арештом до 3 місяців або штрафом 206 євро.
Вже є прецедент у м.Бусто-Арсіціо (регіон Ломбардія, провінція Варезе) за необґрунтоване переміщення в зону посилених обмежувальних заходів з метою одержання послуг інтимного характеру притягнуто до відповідальності чоловіка та жінку за ст.650 КК Італії.

Серед гіпотетичних порушень:

– спротив силам правопорядку (ст.337 КК) при спробі особи порушити зони обмежень;

– навмисні злочини проти здоров’я населення (ст.452 КК) епідемія чи отруєння води і продуктів харчування (статті 438 і 439 КК) відповідальність від 3 до 12 років

– за неправдиві дані в поясненнях мотивів необхідності пересування в зонах обмежень передбачено санкцію за ст.495 КК у вигляді ув’язнення від 1 до 6 років
4. Навчальні заклади зачинені до 3.04 Кінотеатри, театри, спортклуби мають бути закриті. У випадку порушення правил передбачене ув’язнення до 3 місяців та штраф від 260 евро .

СІНГАПУР:

1. за порушення 14-денного карантину передбачено штраф у 10 000 сінгапурських доларів (10 300 євро) та/або ув’язнення до 6 місяців .
Водночас, особи що знаходяться на карантині можуть просити про допомогу:

– студенти до ВНЗ де навчаються;

– працюючі звертаються до працедавців, а у випадку відмови до Мінпраці;

Окрім того кожен охочий може звернутись про щоденну допомогу в розмірі 100 долл.

РФ:

– заходи щодо самоізоляції несистематичні та не чіткі, що не обмежують Росспоживнагляд і поліцію. Чоловіку був виписаний штраф, коли він вийшов виносити сміття в контейнер поряд з будинком

КАЗАХСТАН:

1. 17.02.2020 затверджено постанову головного державного санітарного лікаря РК щодо посилення заходів із профілактики коронавірусної інфекції. Особи, що прибувають з-за кордону починаючи з 20.02.2020 з країн із зареєстрованими випадками коронавірусу поділятимуть на 3 категорії:

– в першу категорію потрапляють ті, хто прибув безпосередньо з КНР, їх будуть переміщувати на 14-денний карантин з ізоляцією в інфекційних стаціонарах, після чого вони ще перебуватимуть 10 діб під домашнім наглядом медичних працівників.

– у другу ті, хто прибув з країн, в яких зафіксовано понад 10 випадків зараження. Вони
будуть перебувати на дому у 14-денному карантині під наглядом медичних працівників.
Далі впродовж 10 діб відбуватиметься перевірка телефоном для контролю ситуації.

– у третю ті, хто прибув з країн, в яких зафіксовано менш ніж 10 випадків зараження.

З ними впродовж 24 діб відбуватиметься контакт за допомогою телефонних дзвінків.

У випадку порушення режиму карантину для громадян і тих, хто тимчасово перебуває на території країни передбачено адміністративну відповідальність КоАП РК за ст. "Невиконання постанов, приписів та інших вимог" та штраф від 5 МРП.

2. з 1.03.2020 МОЗ Казахстану почав 4-й етап посилення боротьби проти коронавірусу
Так у 1 категорію до КНР приєднались Іран, Італія, Гонконг, Японія, Тайвань, Макао, Південна Корея.
– особи, які прибули з КНР і Ірану, будуть поміщатися на 14-денний карантин, а потім ще протягом 10 днів після виписки будуть перебувати під медичним наглядом.

– особи, які прибули з інших країн 1-й категорії будуть поміщатися на 14-денний домашній карантин, але за рішенням санітарної служби вони можуть бути переведені на карантин в медзакладі.

– особи, які прибули з країн 2 категорії (Азербайджан, Сінгапур, Таїланд), протягом 14 днів будуть знаходитися під медичним спостереженням на дому, після якого з ними будуть телефонувати протягом 10 днів.

– особи, які прибули з країн 3 категорії (Німеччина, США, ОАЕ, Великобританія, Франція, Малайзія, Бахрейн, Кувейт, Іспанія), будуть під дистанційним медичним наглядом, тобто з ними будуть телефонувати протягом 24 днів.
У разі непокори осіб з 2-3 категорії, які всупереч вимозі перебувати на визначеній території карантину вийдуть, особам згідно п.3 ст.462 КоПАП загрожує штраф від 5 місячних розрахункових показників (1 МРП = 2 651 тенге ), або 13 255 тенге (27 євро).

ОАЕ:
– згідно Закону №2/2012 за порушення санітарно-гігієнічних норм передбачений штраф у розмірі 1000 дірхамів ($272).

ДОВІДКОВО.

КИТАЙ.

У 2009 р. через стрімке поширення вірусу грипу A/H1N1передбачалась кримінальна відповідальність і штраф до 29 000$ за порушення вимог карантинного контролю згідно Циркуляру уряду від 19.06.2009 р. "Підприємства, які не виявляють відповідальності щодо забезпечення профілактики та контролю (за поширенням грипу A/H1N1), рішенням районних і повітових урядів повинні були призупинити роботу, позбавлятимуться ліцензії, а також зобов'язані виплатити штраф 50 000–200 000 юанів (7000-29400 дол)".

Як повідомляв УНН, Міністерство внутрішніх справ України пропонує ввести адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення правил карантину при короновірусі. Зокрема, штраф за порушення правил карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічни правил і норм може становити від 17 тис. до 32 тис. гривень.

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