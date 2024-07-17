Обмен пленными: возвращены 13 защитников "Азовстали"

Среди 95 освобожденных из российского плена украинских военнослужащих 23 человека защищали Мариуполь из них тринадцать - защитники «Азовстали». Большинство военных были в плену с 2022 года. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает УНН.

В результате проведенных Координационным штабом по поручению Президента Украины мероприятий удалось освободить из вражеского плена еще 95 украинских военнослужащих. Среди них 49 воинов ВСУ (в том числе участник «воздушного моста», который добровольно вызвался на вертолете лететь на «Азовсталь», чтобы помочь заблокированным там подразделениям, и двое из Воздушных сил), 21 нацгвардеец, 10 военных моряков, семеро из Сил территориальной обороны, пятеро пограничников, двое из Государственной специальной службы транспорта и один защитник из добровольческого формирования территориальной общины» - говорится в сообщении.

Отмечается, что все уволенные на этот раз - мужчины: 88 рядовых и сержантов, семеро офицеров.

Среди украинских ребят, которые получили наконец свободу:

23 человека защищали Мариуполь (из них тринадцать - защитники «Азовстали»);

41 воевал на Донецком направлении, по девять - на луганском и запорожском, по трое - на херсонском и харьковском;



Один из освобожденных моряков на момент начала вторжения находился в Киевской области и сразу присоединился к обороне своего поселка от оккупантов в составе Макаровской ТрО. Во время оказания гуманитарной помощи жителям местной общины попал в плен к российским военнослужащим-бурятам.



«Многие украинские бойцы, которые возвращаются, страдают от последствий ранений и имеют хронические заболевания, требующие длительного лечения. Большинство из них находилась в плену страны-агрессора с 2022 года. Также среди освобожденных есть защитник, который считался пропавшим без вести», - говорится в сообщении.

С начала полномасштабного вторжения это уже 54-й обмен пленными. Всего из вражеской неволи Координационному штабу удалось вернуть 3405 человек.

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