Киев • УНН
Украинские защитники, вернувшиеся из российского плена, переживают переполняющие эмоции: один солдат, вернувшись домой, стоит на коленях и плачет, а другие делают трогательные звонки своим семьям.
Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram опубликовал видео первых минут возвращения украинских военных домой. На видео показаны первые эмоции украинских защитников и звонки родным, передает УНН.
"Первые эмоции возвращенного Защитника домой. Невозможно сдержать чувств! Поздравляем на Родине!", - подписал видео Лубинец.
На видео украинский воин опускается на колени и плачет.
Также Омбудсман опубликовал видео как возвращенный воин звонит близким.
"Разговоры с родными умиляют! Это те мгновения, ради которых работает большая команда людей", - указал Лубинец.
Дополнение
Еще 95 защитников освобождены из российского плена. Это воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, пограничники.
Ищем каждого, кто может быть в плену: Зеленский о возвращении 95 защитников17 июля 2024, 12:36 • 39556 просмотров