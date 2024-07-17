Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram опубликовал видео первых минут возвращения украинских военных домой. На видео показаны первые эмоции украинских защитников и звонки родным, передает УНН.

"Первые эмоции возвращенного Защитника домой. Невозможно сдержать чувств! Поздравляем на Родине!", - подписал видео Лубинец.

На видео украинский воин опускается на колени и плачет.

Также Омбудсман опубликовал видео как возвращенный воин звонит близким.

"Разговоры с родными умиляют! Это те мгновения, ради которых работает большая команда людей", - указал Лубинец.

Дополнение

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