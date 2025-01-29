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"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса
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"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обломки вражеского беспилотника упали возле станции метро в Киеве

Обломки вражеского беспилотника упали возле станции метро в Киеве

Киев  •  УНН

 • 1474 просмотра

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В Дарницком районе Киева вблизи станции метро упали обломки вражеского БПЛА. Ранее Воздушные Силы сообщали о приближении беспилотника с северо-восточного направления.

В столице возле метро упали обломки беспилотника оккупантов. Об этом сообщает глава города Виталий Кличко, передает УНН.

Обломки вражеского БпЛА упали недалеко от станции метро в Дарницком районе столицы. Все службы направляются на место

- проинформировал Виталий Кличко.

Также глава города передал, что упавшие в Дарницком районе обломки БпЛА повредили ограждение и отдельное расположенное здание проходной Дарницкого депо. К счастью, пожары или потерпевших не обнаружили.

Напомним

Воздушные Силы заявляли, что беспилотник террористов приближается к Киеву с северо-восточного направления. Поэтому в Киеве была объявлена воздушная тревога, а жителей просили направляться в укрытие.

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за приближения вражеского дрона29.01.25, 05:45 • 4493 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаКиев
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vitalii-klychkoВиталий Кличко
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