Обломки вражеского беспилотника упали возле станции метро в Киеве
Киев • УНН
В Дарницком районе Киева вблизи станции метро упали обломки вражеского БПЛА. Ранее Воздушные Силы сообщали о приближении беспилотника с северо-восточного направления.
В столице возле метро упали обломки беспилотника оккупантов. Об этом сообщает глава города Виталий Кличко, передает УНН.
Обломки вражеского БпЛА упали недалеко от станции метро в Дарницком районе столицы. Все службы направляются на место
Также глава города передал, что упавшие в Дарницком районе обломки БпЛА повредили ограждение и отдельное расположенное здание проходной Дарницкого депо. К счастью, пожары или потерпевших не обнаружили.
Напомним
Воздушные Силы заявляли, что беспилотник террористов приближается к Киеву с северо-восточного направления. Поэтому в Киеве была объявлена воздушная тревога, а жителей просили направляться в укрытие.
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за приближения вражеского дрона29.01.25, 05:45 • 4493 просмотра