Уламки ворожого безпілотника впали біля станції метро у Києві

У столиці біля метро впали уламки безпілотника окупантів. Про це повідомляє голова міста Віталій Кличко, передає УНН.

Уламки ворожого БпЛА впали неподалік станції метро в Дарницькому районі столиці. Всі служби прямують на місце - поінформував Віталій Кличко.

Також голова міста передав, що уламки БпЛА, що впали в Дарницькому районі, пошкодили огорожу та окрему розташовану будівлю прохідної Дарницького депо. На щастя, пожежі чи потерпілих не виявили.

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Повітряні Сили заявляли, що безпілотник терористів наближається до Києва з північно-східного напрямку. Відтак у Києві було оголошено повітряну тривогу, а мешканців просили прямувати в укриття.

У Києві оголошено повітряну тривогу через наближення ворожого дрона