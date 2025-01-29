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Уламки ворожого безпілотника впали біля станції метро у Києві

Уламки ворожого безпілотника впали біля станції метро у Києві

Київ • УНН

 • 114142 перегляди

У Дарницькому районі Києва поблизу станції метро впали уламки ворожого БПЛА. Раніше Повітряні Сили повідомляли про наближення безпілотника з північно-східного напрямку.

У столиці біля метро впали уламки безпілотника окупантів. Про це повідомляє голова міста Віталій Кличко, передає УНН.

Уламки ворожого БпЛА впали неподалік станції метро в Дарницькому районі столиці. Всі служби прямують на місце

- поінформував Віталій Кличко.

Також голова міста передав, що уламки БпЛА, що впали в Дарницькому районі, пошкодили огорожу та окрему розташовану будівлю прохідної Дарницького депо. На щастя, пожежі чи потерпілих не виявили.

Нагадаємо

Повітряні Сили заявляли, що безпілотник терористів наближається до Києва з північно-східного напрямку. Відтак у Києві було оголошено повітряну тривогу, а мешканців просили прямувати в укриття.

У Києві оголошено повітряну тривогу через наближення ворожого дрона29.01.25, 05:45 • 111250 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаКиїв
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
vitalii-klychkoВіталій Кличко
kyivКиїв

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