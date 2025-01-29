Уламки ворожого безпілотника впали біля станції метро у Києві
Київ • УНН
У Дарницькому районі Києва поблизу станції метро впали уламки ворожого БПЛА. Раніше Повітряні Сили повідомляли про наближення безпілотника з північно-східного напрямку.
У столиці біля метро впали уламки безпілотника окупантів. Про це повідомляє голова міста Віталій Кличко, передає УНН.
Уламки ворожого БпЛА впали неподалік станції метро в Дарницькому районі столиці. Всі служби прямують на місце
Також голова міста передав, що уламки БпЛА, що впали в Дарницькому районі, пошкодили огорожу та окрему розташовану будівлю прохідної Дарницького депо. На щастя, пожежі чи потерпілих не виявили.
Нагадаємо
Повітряні Сили заявляли, що безпілотник терористів наближається до Києва з північно-східного напрямку. Відтак у Києві було оголошено повітряну тривогу, а мешканців просили прямувати в укриття.
У Києві оголошено повітряну тривогу через наближення ворожого дрона29.01.25, 05:45 • 111250 переглядiв