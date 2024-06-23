Обломки упали в Киевской области, повредив 72 жилых дома, 8 высоток, 13 зданий и 28 автомобилей

В Киевской области в результате падения обломков повреждены 72 частных дома, 8 многоэтажек, 13 других зданий и 28 автомобилей. Два человека обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

По информации, в Обуховском районе Киевской области в результате падения обломков повреждено значительное количество жилых и коммерческих объектов. Согласно последним данным, 72 частных дома и 8 многоэтажных зданий были повреждены.

В медицинские учреждения обратились два человека с незначительными ранениями, однако госпитализация им не понадобилась. Кроме того, были повреждены корпуса больницы.

Также в результате инцидента разрушениям подверглись 13 других зданий, среди которых коммунальные учреждения, автошкола, торговые точки, медицинские учреждения и другие предприятия. Всего повреждено 28 автомобилей.

С целью оперативной помощи населению и восстановления поврежденных объектов привлечены благотворители, в частности МФ GEM и БФ Андрея Засухи.

Задача всех служб-оперативно помочь людям с ремонтом поврежденных зданий и помещений - заявил Руслан Кравченко.

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