Обломки упали в Киевской области, повредив 72 жилых дома, 8 высоток, 13 зданий и 28 автомобилей
Киев • УНН
В Киевской области из-за падения обломков были повреждены 72 частных дома, 8 высотных зданий, 13 других зданий, 28 автомобилей и несколько медицинских учреждений, при этом два человека обратились за медицинской помощью, но госпитализация им не нужна.
В Киевской области в результате падения обломков повреждены 72 частных дома, 8 многоэтажек, 13 других зданий и 28 автомобилей. Два человека обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
Детали
По информации, в Обуховском районе Киевской области в результате падения обломков повреждено значительное количество жилых и коммерческих объектов. Согласно последним данным, 72 частных дома и 8 многоэтажных зданий были повреждены.
В медицинские учреждения обратились два человека с незначительными ранениями, однако госпитализация им не понадобилась. Кроме того, были повреждены корпуса больницы.
Также в результате инцидента разрушениям подверглись 13 других зданий, среди которых коммунальные учреждения, автошкола, торговые точки, медицинские учреждения и другие предприятия. Всего повреждено 28 автомобилей.
С целью оперативной помощи населению и восстановления поврежденных объектов привлечены благотворители, в частности МФ GEM и БФ Андрея Засухи.
Задача всех служб-оперативно помочь людям с ремонтом поврежденных зданий и помещений
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