Утренняя атака на Киевщине: два человека получили незначительные ранения, повреждены дома и авто

Утренняя ракетная атака на Киевщине нанесла значительный материальный ущерб: повреждены 6 многоэтажек и более 20 частных домов. Два человека получили незначительные ранения, госпитализация им не нужна. Об этом сообщает глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

По информации, 23 июня утром оккупанты ударили ракетами по Киевщине.

По состоянию на 8: 00 в медицинские учреждения обратились 2 человека с незначительными ранениями, которые получили медицинскую помощь на месте и не нуждаются в госпитализации.

В результате падения обломков ракет повреждены 6 многоэтажных зданий и более 20 частных домов. В зданиях выбиты окна, повреждены балконы, фасады и кровли.

Также получили повреждения здания АЗС, аптеки, предприятия, административное здание и три автомобиля.

Спасательные службы на местах продолжают фиксацию и ликвидацию последствий ракетной атаки.

Международный фонд GEM уже начал работу по замене поврежденных окон в домах.

Более подробная информация будет обнародована позже.

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