ПВО в Киевской области уничтожила 2 вражеские ракеты во время ночной атаки
Киев • УНН
Зенитно-ракетное подразделение воздушных Сил в Киевской области уничтожило 2 из 3 вражеских крылатых ракет "Калибр", запущенных с Азовского моря в ночь на 23 июня 2024 года.
Зенитно-ракетное подразделение воздушных Сил в Киевской области уничтожило 2 вражеские ракеты. Об этом сообщает командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук, передает УНН.
Детали
Ночью 23 июня 2024 оккупанты атаковали Украину 3 вражескими крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" из акватории Азовского моря.
Зенитно-ракетное подразделение воздушных Сил в Киевской области уничтожило 2 ракеты.
В Киеве активизировалась противовоздушная оборона на фоне ракетного обстрела23 июня 2024, 02:25 • 76333 просмотра