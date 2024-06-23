Киев • УНН
В столице из-за ракетных обстрелов работают системы противовоздушной обороны, а жителей призывают скрыться и сохранять информационную тишину до окончания воздушной тревоги.
В столице работает ПВО. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.
Жители Киевщины! Ракетная атака!
в регионе работают силы ПВО.
соблюдайте информационную тишину. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников!
оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги
Крылатые ракеты направляются на Киевщину22 июня 2024, 00:42 • 103215 просмотров