У Києві активізувалася протиповітряна оборона на тлі ракетного обстрілу
Київ • УНН
У столиці через ракетний обстріл працюють системи протиповітряної оборони, а жителів закликають сховатися і зберігати інформаційну тишу до закінчення повітряної тривоги.
У столиці працює ППО. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Жителі Київщини! Ракетна атака!
У регіоні працюють сили ППО.
Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників!
Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги
Крилаті ракети прямують на Київщину22.06.24, 03:42 • 103743 перегляди