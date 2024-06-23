ППО у Київській області знищила 2 ворожі ракети під час нічної атаки
Київ • УНН
Зенітно-ракетний підрозділ Повітряних Сил у Київській області знищив 2 з 3 ворожих крилатих ракет "Калібр", запущених з Азовського моря в ніч на 23 червня 2024 року.
Зенітно-ракетний підрозділ Повітряних Сил у Київській області знищив 2 ворожі ракети. Про це повідомляє Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, передає УНН.
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Уночі 23 червня 2024 року окупанти атакували Україну 3 ворожими крилатими ракетами морського базування "Калібр" із акваторії Азовського моря.
Зенітно-ракетний підрозділ Повітряних Сил у Київській області знищив 2 ракети.
У Києві активізувалася протиповітряна оборона на тлі ракетного обстрілу23.06.24, 05:25 • 111289 переглядiв