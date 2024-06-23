Ранкова атака на Київщині: дві людини отримали незначні поранення, пошкоджено будинки і авто
Київ • УНН
У результаті ракетного обстрілу в Київській області були заподіяні значні пошкодження 6 будівлям, більш ніж 20 приватним будинкам та іншим будівлям, 2 людини отримали незначні травми.
Ранкова ракетна атака на Київщині завдала значних матеріальних збитків: пошкоджено 6 багатоповерхівок і понад 20 приватних будинків. Дві особи отримали незначні поранення, госпіталізація їм не потрібна. Про це повідомляє голова Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.
Деталі
За інформацією, 23 червня зранку окупанти вдарили ракетами по Київщині.
Станом на 8:00 до медичних установ звернулися 2 особи із незначними пораненнями, які отримали медичну допомогу на місці та не потребують госпіталізації.
У результаті падіння уламків ракет пошкоджено 6 багатоповерхових будівель та понад 20 приватних будинків. У будівлях вибиті вікна, пошкоджені балкони, фасади та покрівлі.
Також отримали пошкодження будівлі АЗС, аптеки, підприємства, адміністративна будівля та три автомобілі.
Рятувальні служби на місцях продовжують фіксацію та ліквідацію наслідків ракетної атаки.
Міжнародний фонд GEM вже розпочав роботу зі заміни пошкоджених вікон у будинках.
Детальніша інформація буде оприлюднена пізніше.
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