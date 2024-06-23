Уламки впали в Київській області, пошкодивши 72 житлових будинки, 8 висоток, 13 будівель і 28 автомобілів
Київ • УНН
У Київській області через падіння уламків були пошкоджені 72 приватних будинки, 8 висотних будівель, 13 інших будівель, 28 автомобілів і кілька медичних установ, при цьому дві людини звернулися за медичною допомогою, але госпіталізація їм не потрібна.
На Київщині внаслідок падіння уламків пошкоджено 72 приватних будинки, 8 багатоповерхівок, 13 інших будівель та 28 автомобілів. Дві особи звернулися за медичною допомогою. Про це повідомляє голова Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.
Деталі
За інформацією, в Обухівському районі Київської області внаслідок падіння уламків пошкоджено значну кількість житлових та комерційних об'єктів. Згідно з останніми даними, 72 приватних будинки та 8 багатоповерхових будівель були пошкоджені.
До медичних закладів звернулися дві особи із незначними пораненнями, однак госпіталізація їм не знадобилася. Крім того, було пошкоджено корпуси лікарні.
Також в результаті інциденту руйнувань зазнали 13 інших будівель, серед яких комунальні установи, автошкола, торгові точки, медичні заклади та інші підприємства. Загалом ушкоджено 28 автомобілів.
З метою оперативної допомоги населенню і відновлення пошкоджених об'єктів залучено благодійники, зокрема МФ GEM та БФ Андрія Засухи.
Завдання всіх служб – оперативно допомогти людям із ремонтом пошкоджених будівель та приміщень
Ранкова атака на Київщині: дві людини отримали незначні поранення, пошкоджено будинки і авто23.06.24, 08:44 • 102169 переглядiв