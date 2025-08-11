$41.460.00
10 августа, 08:18 • 21959 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 76891 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 151508 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 115491 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 286785 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 160578 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 347104 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 314324 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 107802 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 150387 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Облачно и влажно: какой будет погода в Украине в первый день недели

Киев • УНН

 • 300 просмотра

В понедельник, 11 августа, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. На Левобережье пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

Облачно и влажно: какой будет погода в Украине в первый день недели

В понедельник, 11 августа, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, на Левобережье страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в северо-восточной части днем местами порывы 15-20 м/с. Температура в южной части 28-33°; на остальной территории 23-28°, в большинстве западных, северных и Винницкой областях 20-25°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха - 22-24°.

Всемирный день стальных барабанов и День хип-хопа: что еще отметят 11 августа11.08.25, 06:35 • 604 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Украина