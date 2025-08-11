Облачно и влажно: какой будет погода в Украине в первый день недели
Киев • УНН
В понедельник, 11 августа, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. На Левобережье пройдут кратковременные дожди, местами грозы.
В понедельник, 11 августа, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, на Левобережье страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в северо-восточной части днем местами порывы 15-20 м/с. Температура в южной части 28-33°; на остальной территории 23-28°, в большинстве западных, северных и Винницкой областях 20-25°
В Киеве и области в понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха - 22-24°.
Всемирный день стальных барабанов и День хип-хопа: что еще отметят 11 августа11.08.25, 06:35 • 604 просмотра