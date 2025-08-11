Хмарно та волого: якою буде погода в Україні у перший день тижня
Київ • УНН
У понеділок, 11 серпня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. На Лівобережжі пройдуть короткочасні дощі, місцями грози.
У понелілок, 11 серпня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, на Лівобережжі країни пройдуть короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у північно-східній частині вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура у південній частині 28-33°; на решті території 23-28°, у більшості західних, північних та Вінницькій областях 20-25°
У Києві та області у понеділок очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря - 22-24°.
