Обогнал Месси: Неймар установил рекорд Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Нападающий “ПСЖ” Неймар отметился рекордным выступлением в истории Лиги чемпионов в четвертьфинальном противостоянии с “Аталанты” (2:1), передает УНН со ссылкой на “WhoScored” в Twitter.
Бразильцу удалось осуществить 16 успешных обводок соперников — самый высокий показатель в истории соревнований.
Предыдущий рекорд принадлежал аргентинскому форварду “Барселоны” Лионелю Месси и итальянском нападающему “Наполи” Инсинье. Им удалось обвести соперников в отдельно взятом матче по 11 раз.
Примечательно, что “ПСЖ” повторил лучшее достижение клуба в Лиге чемпионов, пройдя в полуфинал — 25 лет назад в этой стадии досталась команда с Джорджем Веа.
Напомним, что Малиновский принял участие в четвертьфинале Лиги чемпионов.