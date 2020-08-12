Ліга чемпіонів: голи "ПСЖ" в компенсований час призвели до вильоту клубу Маліновського
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Португалії стартував "Фінал восьми" Ліги чемпіонів поєдинком за участі "Аталанти" українця Руслана Маліновського та "ПСЖ", передає кореспондент УНН.
Парижани мали перевагу у володінні м’ячем у першій половині, але ударів у сторону воріт бергамців довгий час не послідкувало. Натомість італійці використали свій шанс. На 27 хвилині після атаки підопічних Гасперіні м’яч відскочив до Маріо Пашаліча, який завдав точного удару майже у верхній кут воріт.
Ситуація на полі змінилася вже на останніх хвилинах, коли голи Маркіньоса та Шупо-Мотінга принесли путівку “ПСЖ” у півфінал — 2:1.
Зазначимо, що Маліновський з’явився на полі з 59 хвилини, але результативним діями не відзначився.
Додамо, що в інших парах 1/4 фіналу “Манчестер Сіті” зіграє із “Ліоном”, “Барселона” зустрінеться із “Баварією”, а “Атлетіко” з “РБ Лейпциг”.