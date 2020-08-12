Лига чемпионов: голы "ПСЖ" в компенсированное время привели к вылету клуб Малиновского
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Португалии стартовал "Финал восьми" Лиги чемпионов поединком с участием "Аталанты" Украинская Руслана Малиновского и "ПСЖ", передает корреспондент УНН.
Парижане имели преимущество во владении мячом в первой половине, но ударов в сторону ворот бергамцив долгое время не последовало. Зато итальянцы использовали свой шанс. На 27 минуте после атаки подопечных Гасперини мяч отскочил к Марио Пашаличу, который нанес точный удар почти в верхний угол ворот.
Ситуация на поле изменилась уже на последних минутах, когда гол Маркиньеса и Шупо-Мотинга принесли путевку “ПСЖ” в полуфинал — 2:1.
Отметим, что Малиновский появился на поле с 59 минуты, но результативным действиями не отметился.
Добавим, что в других парах 1/4 финала “Манчестер Сити” сыграет с “Лионом”, “Барселона” встретится с “Баварией”, а “Атлетико” с “СБ Лейпциг”.