Обігнав Мессі: Неймар встановив рекорд Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Нападник “ПСЖ” Неймар відзначився рекордним виступом в історії Ліги чемпіонів в чвертьфінальному протистоянні із “Аталантою” (2:1), передає УНН з посиланням на “WhoScored” у Twitter.
Бразильцю вдалося здійснити 16 успішних обводок суперників — найвищий показник в історії змагань.
Попередній рекорд належав аргентинському форварду “Барселони” Ліонелю Мессі та італійському нападнику “Наполі” Лоренцо Інсіньє. Їм вдалося обвести суперників в окремо взятому матчі по 11 разів.
Примітно, що “ПСЖ” повторив найкраще досягнення клубу в Лізі чемпіонів, пройшовши до півфіналу — 25 років тому до цієї стадії дісталася команда із Джорджем Веа.
Нагадаємо, що Маліновський взяв участь у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.