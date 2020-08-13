Обігнав Мессі: Неймар встановив рекорд Ліги чемпіонів

Бразильцю вдалося здійснити 16 успішних обводок суперників — найвищий показник в історії змагань.

Попередній рекорд належав аргентинському форварду “Барселони” Ліонелю Мессі та італійському нападнику “Наполі” Лоренцо Інсіньє. Їм вдалося обвести суперників в окремо взятому матчі по 11 разів.

Примітно, що “ПСЖ” повторив найкраще досягнення клубу в Лізі чемпіонів, пройшовши до півфіналу — 25 років тому до цієї стадії дісталася команда із Джорджем Веа.

Нагадаємо, що Маліновський взяв участь у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.