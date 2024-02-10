Обгоревшие тела семерых погибших в Харькове переданы на судмедэкспертизу - глава ОГА

Для идентификации погибших во время ночного вражеского удара по Харькову понадобилась судебная медицинская экспертиза. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Председатель ОГА сообщил, что тела семерых погибших переданы судмедэкспертам на ДНК-экспертизу, поскольку они сильно обгорели в результате пожара.

Все пострадавшие - жители домов по улице Котельной - уточнил Олег Синегубов.

Напомним,

В результате ночной российской атаки на Харьков, когда, вероятно, три беспилотника упали на нефтебазу, возник пожар в частном чекторе. 57 человек получили ранения, в одном из жилых домов погибла семья из 5 человек, в том числе 3 детей, один из которых был младенцем. По словам начальника Следственного управления полиции региона Сергея Болвинова, температура горения во время пожара была такой, что кости и тело младенца превратились почти в пепел.

Установить тело младенца на месте невозможно. На месте - судебный эксперт-медик. Все собираем и везем в морг на экспертизу. Предполагаем, что мать держала детей, обнимая и прижимая к груди - написал Болвинов.

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