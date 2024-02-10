Дети, которые не успели увидеть жизнь: Зеленский отреагировал на гибель многодетной семьи из-за атаки рф на Харьков

На фоне гибели детей от российского обстрела в Харькове, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский террор не может оставаться безнаказанным. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Прошлой ночью из-за пожара после удара "шахедов" в Харькове погибла целая семья: родители и трое детей. Самому старшему сыну, Алексею, 7 лет, среднему, Михаилу, 4 года, самому маленькому - Павлу, ему было 7 месяцев. Дети, которые еще не успели увидеть жизнь и были убиты из-за российского безумия. Погибла и еще одна семья: муж и жена. Мои соболезнования всем родным и близким! - заявил президент Украины.

По его словам, спасательная операция на месте в Харькове продолжается. Удалось спасти четырех человек, и среди них один ребенок. Десятки людей эвакуированы.

Ночная атака на Харьков: количество пострадавших возросло до 57

Сейчас все нужные службы привлечены, и каждому пострадавшему будет оказана необходимая помощь.

Я благодарен всем, кто поддерживает Украину и украинцев в защите от российского террора. Каждое проявление поддержки критически важно. И так же важно понимать, что террор не может оставаться безнаказанным - подчеркнул глава государства.

Зеленский заявил, что террор не может оставаться без справедливого ответа, а террористы должны проиграть войну, которую они же и начали.

Россия должна ответить за каждую разрушенную и уничтоженную ею жизнь. Только так безопасность для всех вновь станет частью реальности - подытожил президент Украины.

Напомним

Начальник Следственного управления полиции области Сергей Болвинов заявил, что в ночь на 10 февраля, российские войска атаковали Харьков и попали по нефтебазе, а не АЗС, как сообщалось ранее.