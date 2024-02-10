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Дети, которые не успели увидеть жизнь: Зеленский отреагировал на гибель многодетной семьи из-за атаки рф на Харьков

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Дети, которые не успели увидеть жизнь: Зеленский отреагировал на гибель многодетной семьи из-за атаки рф на Харьков

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Четыре российских военных самолета были замечены в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски 9 февраля, согласно сообщению NORAD.

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Третий раз за неделю: США зафиксировали российские военные самолеты вблизи Аляски

Это позор для международной судебной системы: Буданов о решении Международного суда ООН по иску Украины

Руководитель военной разведки Украины раскритиковал решение Международного суда ООН о том, что Россия не несет ответственности за терроризм в сбивании самолета "Малайзийских авиалиний" рейса 17 над Украиной в 2014 году.

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Это позор для международной судебной системы: Буданов о решении Международного суда ООН по иску Украины

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Ночная атака на Харьков: количество пострадавших возросло до 57

Воинские части могут вести учетные регистры и вспомогательные документы в электронной форме - Минобороны

Министерство обороны позволит воинским частям вести бухгалтерские реестры и журналы учета имущества только в электронном виде, чтобы уменьшить бюрократию и усилить кибербезопасность.

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После двух лет в оккупации: в Украину вернули еще одного ребенка из захваченной части Запорожской области

С помощью Министерства реинтеграции в Украину из оккупированной Запорожской области вернули ребенка, который почти два года был разлучен со своей семьей.

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После двух лет в оккупации: в Украину вернули еще одного ребенка из захваченной части Запорожской области

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По словам премьер-министра Шмыгаля, на заседании Кабинета министров было обсуждено выделение более 40 миллиардов гривен из государственного бюджета в 2024 году для стимулирования экономики Украины и помощи предпринимателям через грантовые программы, кредитование и индустриальные парки.

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В этом году из бюджета на помощь украинским предпринимателям выделяем более 40 млрд гривен - Шмыгаль

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В 24 боевых столкновениях на Купянском направлении украинские военные уничтожили 293 российских военнослужащих и уничтожили 37 единиц техники и вооружения.

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На Купянском направлении ВСУ удалось уничтожить 293 оккупантов и 37 единиц военной техники - Евлаш

Умеров обсудил переход Украины на стандарты Альянса с главой представительства НАТО

Министр обороны Украины обсудил с представителем НАТО переход украинской армии на стандарты НАТО накануне нынешнего саммита Альянса.

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Умеров обсудил переход Украины на стандарты Альянса с главой представительства НАТО

На пункте пропуска "Шегини - Медика" восстановлено движение грузовиков - ГПСУ

Протест польских фермеров перед пунктом пропуска "Шегини-Медика" завершился, что позволило возобновить движение грузовиков - 220 грузовиков ожидают въезда в Украину.

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На пункте пропуска "Шегини - Медика" восстановлено движение грузовиков - ГПСУ