Дети, которые не успели увидеть жизнь: Зеленский отреагировал на гибель многодетной семьи из-за атаки рф на Харьков
Семья из пяти человек, в том числе трое маленьких детей, погибли в результате российского обстрела Харькова. На фоне этой атаки президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский террор не может остаться безнаказанным.
Третий раз за неделю: США зафиксировали российские военные самолеты вблизи Аляски
Четыре российских военных самолета были замечены в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски 9 февраля, согласно сообщению NORAD.
Это позор для международной судебной системы: Буданов о решении Международного суда ООН по иску Украины
Руководитель военной разведки Украины раскритиковал решение Международного суда ООН о том, что Россия не несет ответственности за терроризм в сбивании самолета "Малайзийских авиалиний" рейса 17 над Украиной в 2014 году.
Ночная атака на Харьков: количество пострадавших возросло до 57
В результате ночной российской атаки на Харьков 57 человек получили ранения, а в другом жилом доме погибла семья из 5 человек, в том числе 3 детей.
Воинские части могут вести учетные регистры и вспомогательные документы в электронной форме - Минобороны
Министерство обороны позволит воинским частям вести бухгалтерские реестры и журналы учета имущества только в электронном виде, чтобы уменьшить бюрократию и усилить кибербезопасность.
После двух лет в оккупации: в Украину вернули еще одного ребенка из захваченной части Запорожской области
С помощью Министерства реинтеграции в Украину из оккупированной Запорожской области вернули ребенка, который почти два года был разлучен со своей семьей.
В этом году из бюджета на помощь украинским предпринимателям выделяем более 40 млрд гривен - Шмыгаль
По словам премьер-министра Шмыгаля, на заседании Кабинета министров было обсуждено выделение более 40 миллиардов гривен из государственного бюджета в 2024 году для стимулирования экономики Украины и помощи предпринимателям через грантовые программы, кредитование и индустриальные парки.
На Купянском направлении ВСУ удалось уничтожить 293 оккупантов и 37 единиц военной техники - Евлаш
В 24 боевых столкновениях на Купянском направлении украинские военные уничтожили 293 российских военнослужащих и уничтожили 37 единиц техники и вооружения.
Умеров обсудил переход Украины на стандарты Альянса с главой представительства НАТО
Министр обороны Украины обсудил с представителем НАТО переход украинской армии на стандарты НАТО накануне нынешнего саммита Альянса.
На пункте пропуска "Шегини - Медика" восстановлено движение грузовиков - ГПСУ
Протест польских фермеров перед пунктом пропуска "Шегини-Медика" завершился, что позволило возобновить движение грузовиков - 220 грузовиков ожидают въезда в Украину.