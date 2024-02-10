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Діти, які не встигли побачити життя: Зеленський відреагував на загибель багатодітної родини через атаку рф на Харків

Діти, які не встигли побачити життя: Зеленський відреагував на загибель багатодітної родини через атаку рф на Харків

Київ • УНН

 • 32698 перегляди

Сім'я з п'яти осіб, у тому числі троє маленьких дітей, загинули в результаті російського обстрілу Харкова. На тлі цієї атаки президент України Володимир Зеленський заявив, що російський терор не може залишитися безкарним.

 На тлі загибелі дітей від російського обстрілу у Харкові, президент України Володимир Зеленський заявив, що російський терор не може залишатися безкарним. Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі 

Минулої ночі через пожежу після удару "шахедів" у Харкові загинула ціла сімʼя: батьки та троє дітей. Найстаршому сину, Олексію, 7 років, середньому, Михайлу, 4 роки, найменший – Павло, йому було 7 місяців. Діти, які ще не встигли побачити життя й були вбиті через російське божевілля. Загинула і ще одна сімʼя: чоловік та дружина. Мої співчуття всім рідним та близьким!

- заявив президент України. 

За його словами, рятувальна операція на місці в Харкові продовжується. Вдалося врятувати чотирьох людей, і серед них одна дитина. Десятки людей евакуйовані.

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Наразі всі потрібні служби залучені, і кожному, хто постраждав, буде надана необхідна допомога.

Я вдячний усім, хто підтримує Україну та українців у захисті від російського терору. Кожен прояв підтримки критично важливий. І так само важливо розуміти, що терор не може залишатися безкарним

- наголосив глава держави. 

Зеленський заявив, що терор не може залишатися без справедливої відповіді, а терористи повинні програти війну, яку вони ж і розпочали.

Росія повинна відповісти за кожне зруйноване і знищене нею життя. Тільки так безпека для всіх знов стане частиною реальності

- підсумував президент України.

Нагадаємо

Начальник Слідчого управління поліції області Сергій Болвінов заявив, що у ніч на 10 лютого, російська війська атакували Харків та влучили по нафтобазі, а не АЗС, як повідомлялось раніше.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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