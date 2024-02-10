Обгорілі тіла сімох загиблих у Харкові передані на судмедекспертизу – голова ОДА

Для ідентифікації загиблих під час нічного ворожого удару по Харкову знадобилася судова медична експертиза. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає УНН.

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Голова ОДА повідомив, що тіла сімох загиблих передані судмедекспертам на ДНК-експертизу, оскільки вони сильно обгоріли внаслідок пожежі.

Усі постраждалі – мешканці будинків по вулиці Котельній - уточнив Олег Синєгубов.

Нагадаємо

В результаті нічної російської атаки на Харків, коли, ймовірно, три беспілотники впали на нафтобазу, виникла пожежа у приватному чекторі. 57 людей отримали поранення, в одному з житлових будинків загинула сім'я з 5 осіб, у тому числі 3 дітей, один з яких був немовлям. За словами начальника Слідчого управління поліції регіону Сергія Болвінова, температура горіння під час пожежі була такою, що кістки та тіло немовляти перетворилися майже на попіл.

Встановити тіло немовля на місці неможливо. На місці — судовий експерт-медик. Все збираємо та веземо в морг на експертизу. Припускаємо, що мати тримала дітей, обіймаючи та притискаючи до грудей - написав Болвінов.

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