В розничном сегменте объемы гривневого кредитования выросли на 10% по сравнению с 24 февраля 2022 года, или же на 20% с начала 2024 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Национального банка Украины Андрей Пышный, передает УНН.

Детали

Мы видим, что сейчас сформировались важные положительные тренды в кредитовании. Фиксируем рост: в розничном сегменте объемы гривневого кредитования выросли на 10% по сравнению с 24 февраля 2022 года (+ 20% с начала 2024 года), в корпоративном - на 10% (9% с начала года). Вместе с ростом кредитного портфеля улучшаются условия кредитования. В частности, ставки по новым гривневым кредитам бизнеса снизились до 15% годовых. Это уровень «доковидного» 2019 года - сообщил Пышный.

Напомним,

Фундаментальное инфляционное давление в Украине усилилось сильнее, чем прогнозировалось. Причина связана с эффектами худших урожаев этого года и влиянием более высоких расходов бизнеса. Несмотря на то, что показатель базовой инфляции достиг 6,5% (по сравнению с 5,7% в середине лета), НБУ прогнозирует умеренный рост уровня цен; регулятор обещает вернуть показатель до 5% в течение следующих лет.