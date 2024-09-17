Обсяги гривневого кредитування зросли на 20% з початку року - НБУ

В роздрібному сегменті обсяги гривневого кредитування зросли на 10% порівняно з 24 лютого 2022 року, або ж на 20% з початку 2024 року. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний, передає УНН.

Деталі

Ми бачимо, що наразі сформувалися важливі позитивні тренди у кредитуванні. Фіксуємо зростання: в роздрібному сегменті обсяги гривневого кредитування зросли на 10% порівняно з 24 лютого 2022 року (+20% з початку 2024 року), в корпоративному – на 10% (9% з початку року). Разом зі зростанням кредитного портфеля поліпшуються умови кредитування. Зокрема, ставки за новими гривневими кредитами бізнесу знизилися до 15% річних. Це рівень "доковідного" 2019 року - повідомив Пишний.

Нагадаємо

Фундаментальний інфляційний тиск в Україні посилився сильніше, ніж прогнозувалося. Причина пов’язана з ефектами гірших цьогорічних врожаїв і впливом вищих витрат бізнесу. Незважаючи на те, що показник базової інфляції досяг 6,5% (порівняно з 5,7% у середині літа), НБУ прогнозує помірне зростання рівня цін; регулятор обіцяє повернути показник до 5% упродовж наступних років.