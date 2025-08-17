"Обед в честь Его Превосходительства Владимира Путина": В принтере на Аляске обнаружили план встречи лидеров США и РФ

В меню обеда, который должен был состояться во время саммита на Аляске, отмечалось, что мероприятие пройдет "в честь его высокопревосходительства владимира путина". Об этом сообщает Американское Национальное общественное радио (NPR), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в общественном принтере отеля в Анкоридже на Аляске постояльцы нашли восемь страниц документов, описывающих план встречи российского и американского лидеров.

В частности, были указаны точные места и время встреч саммита, телефоны американских чиновников и даже план обеда. В меню - салаты, филе-миньон, палтус и крем-брюле.

Упоминался и подарок от Трампа - статуэтка белоголового орлана, которую он так и не вручил на публике.

По протоколу, лидеры должны были сидеть друг напротив друга, рядом с советниками и министрами.

Профессор права в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе Джон Майклз, читающий лекции по национальной безопасности, отметил, что документы, найденные в принтере отеля на Аляске, свидетельствуют о пробелах во время подготовки встречи на высоком уровне.

Мне кажется, что это еще одно доказательство халатности и некомпетентности администрации. Нельзя оставлять документы в принтере. Все очень просто - сказал Майклз.

Издание добавляет, что печатные документы являются последним примером серии нарушений безопасности должностными лицами администрации Трампа. Так, ранее на этой неделе участники группового чата правоохранительных органов, в который входили сотрудники Иммиграционной и таможенной службы США, добавили случайного человека в разговор о текущих поисках осужденного за покушение на убийство. В марте руководители национальной безопасности США случайно включили журналиста в групповой чат о предстоящих военных ударах в Йемене.

Напомним

Накануне Трамп и путин встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Они дважды пожали руки друг другу и на одном автомобиле поехали к месту проведения саммита.

Переговоры проходили в формате "три на три". С американской стороны, кроме Дональда Трампа, присутствовали госсекретарь США Марко Рубио и специальный представитель президента США Стив Уиткофф. С российской стороны министр иностранных дел рф лавров и помощник путина ушаков.

Вскоре стало известно, что путин и Трамп покидают Аляску после переговоров. Трамп отменил обед с российской делегацией.

Трамп после переговоров на Аляске был «истощен и раздражен путиным» — WSJ