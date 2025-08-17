$41.450.00
16 августа, 13:32 • 42677 просмотра
Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу
16 августа, 12:47 • 83774 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 56810 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 59346 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 54629 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 49521 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 245174 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 212966 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 167628 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 154903 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
"Обед в честь Его Превосходительства Владимира Путина": В принтере на Аляске обнаружили план встречи лидеров США и РФ

Киев • УНН

 • 642 просмотра

На Аляске в общественном принтере отеля нашли документы, описывающие план встречи российского и американского лидеров. Среди находок - меню обеда в честь Путина и подарок от Трампа.

"Обед в честь Его Превосходительства Владимира Путина": В принтере на Аляске обнаружили план встречи лидеров США и РФ

В меню обеда, который должен был состояться во время саммита на Аляске, отмечалось, что мероприятие пройдет "в честь его высокопревосходительства владимира путина". Об этом сообщает Американское Национальное общественное радио (NPR), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в общественном принтере отеля в Анкоридже на Аляске постояльцы нашли восемь страниц документов, описывающих план встречи российского и американского лидеров.

В частности, были указаны точные места и время встреч саммита, телефоны американских чиновников и даже план обеда. В меню - салаты, филе-миньон, палтус и крем-брюле.

Упоминался и подарок от Трампа - статуэтка белоголового орлана, которую он так и не вручил на публике.

По протоколу, лидеры должны были сидеть друг напротив друга, рядом с советниками и министрами.

Профессор права в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе Джон Майклз, читающий лекции по национальной безопасности, отметил, что документы, найденные в принтере отеля на Аляске, свидетельствуют о пробелах во время подготовки встречи на высоком уровне.

Мне кажется, что это еще одно доказательство халатности и некомпетентности администрации. Нельзя оставлять документы в принтере. Все очень просто

- сказал Майклз.

Издание добавляет, что печатные документы являются последним примером серии нарушений безопасности должностными лицами администрации Трампа. Так, ранее на этой неделе участники группового чата правоохранительных органов, в который входили сотрудники Иммиграционной и таможенной службы США, добавили случайного человека в разговор о текущих поисках осужденного за покушение на убийство. В марте руководители национальной безопасности США случайно включили журналиста в групповой чат о предстоящих военных ударах в Йемене.

Напомним

Накануне Трамп и путин встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Они дважды пожали руки друг другу и на одном автомобиле поехали к месту проведения саммита.

Переговоры проходили в формате "три на три". С американской стороны, кроме Дональда Трампа, присутствовали госсекретарь США Марко Рубио и специальный представитель президента США Стив Уиткофф. С российской стороны министр иностранных дел рф лавров и помощник путина ушаков.

Вскоре стало известно, что путин и Трамп покидают Аляску после переговоров. Трамп отменил обед с российской делегацией.

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
Дональд Трамп
Соединённые Штаты