"Обід на честь Його Високоповажності володимира путіна": У принтері на Алясці виявили план зустрічі лідерів США та рф

$41.450.00
48.440.00
ukenru
16 серпня, 13:32 • 40993 перегляди
Перед візитом Зеленського до Вашингтона: лідери "коаліції охочих" завтра проведуть відеозустріч
16 серпня, 12:47 • 79905 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 54958 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 57601 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 53301 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 49139 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 244895 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 212846 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 167544 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 154845 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2.3м/с
60%
746мм
Популярнi новини
"Війна в Україні має історичні корені": Фіцо вимагає гарантій безпеки для росії16 серпня, 20:59 • 8508 перегляди
"Удар у спину": українські чиновники та експерти прокоментували для FT підсумки зустрічі Трампа з путіним16 серпня, 21:28 • 4262 перегляди
На ТОТ Донбасу окупанти спричинили різкий стрибок цін на питну воду - ЦНС16 серпня, 23:46 • 4930 перегляди
Сербія охоплена протестами: поліція застосовує газ, офіси правлячої партії зруйнованоVideo02:15 • 19376 перегляди
Україна не зможе безпечно вивести війська з Донецької області без повного припинення вогню - ISW02:47 • 10651 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 341822 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 295842 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 299802 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 307032 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 385615 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дитина
Александар Вучич
Едгарс Рінкевичс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Донецька область
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 43226 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 37353 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 107022 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 174696 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 251893 перегляди
Актуальне
The New York Times
Безпілотний літальний апарат
Поїзд
Крилата ракета
Футбол

"Обід на честь Його Високоповажності володимира путіна": У принтері на Алясці виявили план зустрічі лідерів США та рф

Київ • УНН

 • 8 перегляди

На Алясці в громадському принтері готелю знайшли документи, що описують план зустрічі російського та американського лідерів. Серед знахідок - меню обіду на честь путіна та подарунок від Трампа.

"Обід на честь Його Високоповажності володимира путіна": У принтері на Алясці виявили план зустрічі лідерів США та рф

У меню обіду, що мав відбутися під час саміту на Алясці, зазначалося, що  захід відбудеться "на честь його високоповажності володимира путіна". Про це повідомляє Американське Національне громадське радіо (NPR), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у громадському принтері готелю в Анкориджі на Алясці постояльці знайшли вісім сторінок документів, що описують план зустрічі російського і американського лідерів.

Зокрема, були вказані точні місця і час зустрічей саміту, телефони американських чиновників та навіть план обіду. У меню - салати, філе-міньйон, палтус і крем-брюле.

Згадувався й подарунок від Трампа - статуетка білоголового орлана, яку він так і не вручив на публіці.

За протоколом, лідери мали сидіти один навпроти одного, поруч із радниками та міністрами.

Професор права в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі Джон Майклз, який читає лекції з національної безпеки, зазначив, що документи, знайдені в принтері готелю на Алясці, свідчать про прогалини під час підготовки зустрічі на високому рівні.

Мені здається, що це ще один доказ недбалості та некомпетентності адміністрації. Не можна залишати документи в принтері. Все дуже просто

- сказав Майклз.

Видання додає, що друковані документи є останнім прикладом серії порушень безпеки посадовцями адміністрації Трампа. Так, раніше цього тижня учасники групового чату правоохоронних органів, до якого входили співробітники Імміграційної та митної служби США, додали випадкову людину до розмови про поточні пошуки засудженого за замах на вбивство. У березні керівники національної безпеки США випадково включили журналіста до групового чату про майбутні військові удари в Ємені.

Нагадаємо

Напередодні Трамп та путін зустрілись на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці. Вони двічі потисли руки один одному та на одному автомобілі поїхали до місця проведення саміту.

Переговори проходили у форматі "три на три". З американського боку, окрім Дональда Трампа, були присутні держсекретар США Марко Рубіо і спеціальний представник президента США Стів Віткофф. З російського боку міністр закордонних справ рф лавров та помічник путіна ушаков.

Незабаром стало відомо, що путін і Трамп залишають Аляску після переговорів. Трамп скасував обід з російською делегацією.

Трамп після переговорів на Алясці був "виснажений і роздратований путіним" - WSJ16.08.25, 22:06 • 6354 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки