"Обід на честь Його Високоповажності володимира путіна": У принтері на Алясці виявили план зустрічі лідерів США та рф

У меню обіду, що мав відбутися під час саміту на Алясці, зазначалося, що захід відбудеться "на честь його високоповажності володимира путіна". Про це повідомляє Американське Національне громадське радіо (NPR), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у громадському принтері готелю в Анкориджі на Алясці постояльці знайшли вісім сторінок документів, що описують план зустрічі російського і американського лідерів.

Зокрема, були вказані точні місця і час зустрічей саміту, телефони американських чиновників та навіть план обіду. У меню - салати, філе-міньйон, палтус і крем-брюле.

Згадувався й подарунок від Трампа - статуетка білоголового орлана, яку він так і не вручив на публіці.

За протоколом, лідери мали сидіти один навпроти одного, поруч із радниками та міністрами.

Професор права в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі Джон Майклз, який читає лекції з національної безпеки, зазначив, що документи, знайдені в принтері готелю на Алясці, свідчать про прогалини під час підготовки зустрічі на високому рівні.

Мені здається, що це ще один доказ недбалості та некомпетентності адміністрації. Не можна залишати документи в принтері. Все дуже просто - сказав Майклз.

Видання додає, що друковані документи є останнім прикладом серії порушень безпеки посадовцями адміністрації Трампа. Так, раніше цього тижня учасники групового чату правоохоронних органів, до якого входили співробітники Імміграційної та митної служби США, додали випадкову людину до розмови про поточні пошуки засудженого за замах на вбивство. У березні керівники національної безпеки США випадково включили журналіста до групового чату про майбутні військові удари в Ємені.

Нагадаємо

Напередодні Трамп та путін зустрілись на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці. Вони двічі потисли руки один одному та на одному автомобілі поїхали до місця проведення саміту.

Переговори проходили у форматі "три на три". З американського боку, окрім Дональда Трампа, були присутні держсекретар США Марко Рубіо і спеціальний представник президента США Стів Віткофф. З російського боку міністр закордонних справ рф лавров та помічник путіна ушаков.

Незабаром стало відомо, що путін і Трамп залишають Аляску після переговорів. Трамп скасував обід з російською делегацією.

