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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Nvidia стала самой ценной компанией в мире на фоне бума искусственного интеллекта

Nvidia стала самой ценной компанией в мире на фоне бума искусственного интеллекта

Киев  •  УНН

08:06 • 5850 просмотра

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Рыночная капитализация Nvidia достигла $3,43 трлн, превысив показатель Apple в $3,38 трлн. Акции производителя чипов выросли на 2,9% до $139,93 на фоне глобального развития искусственного интеллекта.

Акции полупроводникового гиганта выросли на 2,9% до $139,93, в результате чего рыночная капитализация составила $3,43 трлн, - Nvidia опередила Apple.

Пишет УНН с ссылкой на Tech Crunch и Bloomberg.

Во вторник Nvidia превысила рыночную капитализацию Apple и стала крупнейшей компанией в мире благодаря глобальному развитию искусственного интеллекта.

С конца 2022 года производитель чипов продемонстрировал астрономический рост на 850%.

Накануне акции компании выросли на 2,9% до $139,93, в результате чего рыночная капитализация компании Nvidia $3,43 трлн, опередив Apple, рыночная капитализация которой составляет $3,38 трлн.

Google работает над Project Jarvis: AI упрощает исследования в сети27 октября 2024, 02:49 • 36159 просмотров

Nvidia остается фундаментальной частью крупнейших мировых языковых моделей. Разработчик ChatGPT OpenAI сотрудничает с компанией Broadcom над собственными системами.

В то же время Apple запустила собственное предложение генеративного искусственного интеллекта на основе небольшой модели - Apple Intelligence.

Sakana AI, стратегический партнер NVIDIA, готовит запуск первого AI-продукта в 2025 году31 октября 2024, 14:44 • 15371 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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