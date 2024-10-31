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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Sakana AI, стратегический партнер NVIDIA, готовит запуск первого AI-продукта в 2025 году

Sakana AI, стратегический партнер NVIDIA, готовит запуск первого AI-продукта в 2025 году

Киев  •  УНН

14:44 • 6620 просмотра

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Токийская компания Sakana AI, поддерживаемая Nvidia, планирует выпустить свой первый коммерческий AI-продукт в 2025 году. Стартап разрабатывает технологию ИИ для генерации текста, изображений, видео и кода.

Токийская компания Sakana AI, разрабатывающая собственную технологию искусственного интеллекта и поддерживаемая американским разработчиком графических процессоров Nvidia, запустит первый продукт в течение следующего года, но сосредоточится на внутреннем рынке.

Пишет УНН со ссылкой на Asia.Nikkei.

Компания Sakana AI, основанная в 2023 году, специализируется на разработке модели ИИ, способной генерировать текст, изображения, видео, код и мультимедиа, в настоящее время разрабатывает собственную технологию искусственного интеллекта. Глава компании объявил, что первый коммерческий продукт artificial intelligence запланирован на 2025 год.

По данным Asia.Nikkei, генеральный директор одного из самых передовых стартапов Японии, в кулуарах Global Management Dialogue, подтвердил:

Запуск коммерческой продуктовой платформы в следующем году - это то, к чему мы стремимся», - сказал гендиректор Sakana Дэвид Ха.

Напомним,

Google разрабатывает новый AI-проект под названием Jarvis для революционного изменения взаимодействия с веб-браузерами. Презентация проекта ожидается в декабре вместе с анонсом новой языковой модели Gemini.

Сооснователь OpenAI привлек 1 млрд долларов для нового стартапа по безопасности ИИ5 сентября 2024, 08:12 • 27369 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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