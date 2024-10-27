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Google працює над Project Jarvis: AI спрощує дослідження в мережі

Київ • УНН

 • 36556 перегляди

Google розробляє новий AI-проект під назвою Jarvis для революційної зміни взаємодії з веб-браузерами. Презентація проекту очікується в грудні разом з анонсом нової мовної моделі Gemini.

Google працює над Project Jarvis: AI спрощує дослідження в мережі

Google працює над революційною технологією штучного інтелекту, яка змінить спосіб взаємодії користувачів із веб-браузерами. Про це повідомляє The Information, передає УНН.

Деталі

За інформацією, новий продукт під кодовою назвою Project Jarvis покликаний виконувати завдання, пов’язані з дослідженням інформації та покупками, з максимальною зручністю для користувачів.

Очікується, що Google продемонструє Project Jarvis вже в грудні цього року, у рамках анонсу своєї нової флагманської великої мовної моделі Gemini. За даними джерел, проект має на меті інтеграцію штучного інтелекту в процеси веб-серфінгу, що дозволить значно спростити виконання повсякденних завдань.

Google інвестує в ядерну енергію для підтримки розвитку штучного інтелекту15.10.24, 04:29 • 17017 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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