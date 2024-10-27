Google работает над Project Jarvis: AI упрощает исследования в сети
Киев • УНН
Google разрабатывает новый AI-проект под названием Jarvis для революционного изменения взаимодействия с веб-браузерами. Презентация проекта ожидается в декабре вместе с анонсом новой языковой модели Gemini.
Google работает над революционной технологией искусственного интеллекта, которая изменит способ взаимодействия пользователей с веб-браузерами. Об этом сообщает The Information, передает УНН.
Детали
По информации, новый продукт под кодовым названием Project Jarvis призван выполнять задачи, связанные с исследованием информации и покупками, с максимальным удобством для пользователей.
Ожидается, что Google продемонстрирует Project Jarvis уже в декабре этого года, в рамках анонса своей новой флагманской большой языковой модели Gemini. По данным источников, проект имеет целью интеграцию искусственного интеллекта в процессы веб-серфинга, что позволит значительно упростить выполнение повседневных задач.
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