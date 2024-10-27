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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Google работает над Project Jarvis: AI упрощает исследования в сети

Google работает над Project Jarvis: AI упрощает исследования в сети

Киев  •  УНН

02:49 • 422 просмотра

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Google разрабатывает новый AI-проект под названием Jarvis для революционного изменения взаимодействия с веб-браузерами. Презентация проекта ожидается в декабре вместе с анонсом новой языковой модели Gemini.

Google работает над революционной технологией искусственного интеллекта, которая изменит способ взаимодействия пользователей с веб-браузерами. Об этом сообщает The Information, передает УНН.

Детали

По информации, новый продукт под кодовым названием Project Jarvis призван выполнять задачи, связанные с исследованием информации и покупками, с максимальным удобством для пользователей.

Ожидается, что Google продемонстрирует Project Jarvis уже в декабре этого года, в рамках анонса своей новой флагманской большой языковой модели Gemini. По данным источников, проект имеет целью интеграцию искусственного интеллекта в процессы веб-серфинга, что позволит значительно упростить выполнение повседневных задач.

Google инвестирует в ядерную энергию для поддержки развития искусственного интеллекта15 октября 2024, 01:29 • 16568 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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