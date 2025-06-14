Нужны более результативные технологические ответы: Зеленский обсудил с силовиками развитие системы защиты неба

Российские ударные дроны остаются ежедневной угрозой, необходимы значительно более результативные технологические ответы. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с министром обороны и министром внутренних дел Украины, а также с начальником Генштаба, передает УНН.

Отдельно говорили сегодня с министром обороны и министром внутренних дел Украины, а также с начальником Генштаба о защите нашего неба. Российские ударные дроны остаются ежедневной угрозой. И нужны значительно более результативные наши ответы – технологические ответы - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что время на развитие системы защиты неба нужно использовать гораздо эффективнее.

В частности, это касается дронов-перехватчиков: и необходимого количества таких дронов, и обучения операторов наших и взаимодействия соответствующих подразделений. Защиты неба должно быть больше. Спасибо всем, кто помогает Украине! Спасибо всем нашим людям – всем людям спасибо! - резюмировал Глава государства.

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