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Нужны более результативные технологические ответы: Зеленский обсудил с силовиками развитие системы защиты неба

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Президент Украины подчеркнул необходимость технологических ответов на угрозу российских дронов. Он подчеркнул важность развития системы защиты неба и увеличения количества дронов-перехватчиков.

Нужны более результативные технологические ответы: Зеленский обсудил с силовиками развитие системы защиты неба

Российские ударные дроны остаются ежедневной угрозой, необходимы значительно более результативные технологические ответы. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с министром обороны и министром внутренних дел Украины, а также с начальником Генштаба, передает УНН.

Отдельно говорили сегодня с министром обороны и министром внутренних дел Украины, а также с начальником Генштаба о защите нашего неба. Российские ударные дроны остаются ежедневной угрозой. И нужны значительно более результативные наши ответы – технологические ответы 

- заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что время на развитие системы защиты неба нужно использовать гораздо эффективнее.

В частности, это касается дронов-перехватчиков: и необходимого количества таких дронов, и обучения операторов наших и взаимодействия соответствующих подразделений. Защиты неба должно быть больше. Спасибо всем, кто помогает Украине! Спасибо всем нашим людям – всем людям спасибо! 

- резюмировал Глава государства.

россия запустила по Украине почти 60 БПЛА: обезврежено 43 дрона14.06.25, 09:21 • 2962 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Министерство обороны Украины
Министерство внутренних дел Украины
Владимир Зеленский
Украина
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