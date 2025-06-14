Потрібні більш результативні технологічні відповіді: Зеленський обговорив із силовиками розвиток системи захисту неба

Російські ударні дрони залишаються щоденною загрозою, потрібні значно більш результативні технологічні відповіді. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський під час розмови із міністром оборони та міністром внутрішніх справ України, також із начальником Генштабу, передає УНН.

Окремо говорили сьогодні з міністром оборони та міністром внутрішніх справ України, також із начальником Генштабу щодо захисту нашого неба. Російські ударні дрони залишаються щоденною загрозою. І потрібні значно більш результативні наші відповіді – технологічні відповіді - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що час на розвиток системи захисту неба треба використовувати значно ефективніше.

Зокрема, це стосується дронів-перехоплювачів: і необхідної кількості таких дронів, і навчання операторів наших та взаємодії відповідних підрозділів. Захисту неба має бути більше. Дякую всім, хто допомагає Україні! Дякую всім нашим людям – усім людям дякую! - резюмува Глава держави.

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