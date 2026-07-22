"Нулевая фаза": Россия проводит кампанию для подготовки провокаций против НАТО - ISW

Россия проводит кампанию «Нулевая фаза», целью которой является создание информационных и психологических условий для потенциальных будущих провокаций против стран НАТО. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают на заявление министра обороны Польши Владислава Косиньяк-Камыша, по словам которого РФ может использовать захваченные украинские беспилотники для проведения операции под чужим флагом против Польши, стран Балтии, Финляндии или Румынии.

Замечание Косиньяк-Камыша появилось после недавних предупреждений о том, что Россия рассматривает провокации и попытки саботажа со стороны западных чиновников, включая министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Литвы Гитанаса Науседы и президента Латвии Эдгарса Ринкевича - отмечают в ISW.

Там резюмируют, что российские провокации под чужим флагом, вместе с вторжением дронов, саботажем, помехами радиоэлектронной борьбы и пролетами, являются частью этой кампании.

Напомним

Россия усиливает военные провокации и гибридную активность вблизи границ стран НАТО, проверяя готовность Альянса к реагированию. В частности, на прошлой неделе над Балтийским морем значительно возросла активность российской военной авиации.

НАТО готово усилить военное присутствие в Литве в случае российских провокаций - советник президента страны