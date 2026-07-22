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"Нулевая фаза": Россия проводит кампанию для подготовки провокаций против НАТО - ISW

Киев • УНН

 • 574 просмотра

Россия ведет кампанию "Нулевая фаза" для создания условий для провокаций против стран НАТО. Аналитики ISW указывают на возможное использование захваченных украинских дронов для операций под чужим флагом.

"Нулевая фаза": Россия проводит кампанию для подготовки провокаций против НАТО - ISW

Россия проводит кампанию «Нулевая фаза», целью которой является создание информационных и психологических условий для потенциальных будущих провокаций против стран НАТО. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают на заявление министра обороны Польши Владислава Косиньяк-Камыша, по словам которого РФ может использовать захваченные украинские беспилотники для проведения операции под чужим флагом против Польши, стран Балтии, Финляндии или Румынии.

Замечание Косиньяк-Камыша появилось после недавних предупреждений о том, что Россия рассматривает провокации и попытки саботажа со стороны западных чиновников, включая министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Литвы Гитанаса Науседы и президента Латвии Эдгарса Ринкевича

- отмечают в ISW.

Там резюмируют, что российские провокации под чужим флагом, вместе с вторжением дронов, саботажем, помехами радиоэлектронной борьбы и пролетами, являются частью этой кампании.

Напомним

Россия усиливает военные провокации и гибридную активность вблизи границ стран НАТО, проверяя готовность Альянса к реагированию. В частности, на прошлой неделе над Балтийским морем значительно возросла активность российской военной авиации.

НАТО готово усилить военное присутствие в Литве в случае российских провокаций - советник президента страны21.07.26, 14:10 • 3224 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
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Война в Украине
Институт изучения войны
НАТО
Владислав Косиняк-Камыш
Финляндия
Румыния
Польша