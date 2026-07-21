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НАТО готово усилить военное присутствие в Литве в случае российских провокаций - советник президента страны

Киев • УНН

 • 1420 просмотра

НАТО развернет дополнительные силы в Литве в случае критической ситуации из-за российских провокаций. Советник президента Литвы исключил возможность вторжения РФ.

НАТО готово усилить военное присутствие в Литве в случае российских провокаций - советник президента страны

Страны НАТО развернули бы дополнительные военные возможности в Литве, если российские провокации в регионе приведут к критической ситуации в сфере безопасности.  Об этом заявил главный советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулёнис, передает литовский вещатель LRT, пишет УНН.

Детали

Альянс серьезно относится к предупреждению о повышенном риске российских провокаций в Балтийском регионе и других частях Европы в ближайшие месяцы, заверил Матулёнис.

"Мы уже сделали соответствующие предупреждения, и Альянс относится к этому очень серьезно. Если все показатели будут свидетельствовать о критическом характере ситуации, у меня нет никаких сомнений, что будут выделены дополнительные силы и средства противовоздушной обороны", - заявил он.

Лидеры стран восточного фланга НАТО в последнее время публично предупреждали о возможных угрозах, ссылаясь на разведданные, которые свидетельствуют, что Россия готовит провокации на их территории. В Литве власти определили критически важную транспортную и энергетическую инфраструктуру как потенциальные цели и недавно усилили меры безопасности на этих объектах.

Матулёнис отметил, что провокации могут иметь разные формы — от так называемых операций под чужим флагом, целью которых является перекладывание ответственности на Украину, до актов саботажа, подобных тем, что наблюдались в разных странах Европы в последние годы. По его словам, угроза распространяется не только на страны Балтии, но и на другие государства, которые активно поддерживают Украину.

В то же время он отверг возможность того, что Россия готовится к вторжению в государство-член НАТО.

"Безусловно, нет никакой информации о наращивании войск на нашей границе, поэтому вопрос военного вторжения исключен. Вероятность этого практически равна нулю", - заявил Матулёнис.

Он добавил, что российским атакам можно предотвратить, и отметил, что литовские власти принимают все необходимые меры, "чтобы гарантировать, что такие действия не будут осуществлены на нашей территории".

Министр обороны Литвы назвал Балтию и Польшу ближайшими целями России20.07.26, 14:43 • 3928 просмотров

Ольга Розгон

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