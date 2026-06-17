НПЗ, нефтебазы и терминалы в портах: в ЦПД показали карту ударов СОУ по нефтяным объектам рф в июне
Киев • УНН
В течение июня 2024 года Силы обороны нанесли 20 ударов по НПЗ и нефтебазам рф. Поражено более 30% мощностей врага, что вызвало топливный коллапс в стране-агрессоре.
В течение первой половины июня 2026 года Силы обороны Украины нанесли 20 точных дальнобойных ударов по объектам инфраструктуры в москве, санкт-петербурге, татарстане, самаре, волгоградской области и других регионах рф. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в результате ударов поражены шесть НПЗ, три нефтебазы, диспетчерские и нефтеперекачивающие станции, нефтяные терминалы в портах и т.д.
Пока путинская армия наносит террористические удары по гражданскому населению, критической инфраструктуре и объектам культурного наследия украинских городов, Силы обороны Украины эффективно уничтожают нефтеперерабатывающие заводы и другую нефтяную инфраструктуру в глубоком тылу рф
Там добавляют, что в ответ на террористические удары кремля Украина систематически уменьшает возможности рф финансировать войну и убийства гражданских украинцев.
Напомним
В Генеральном штабе отчитались о результатах снижения военно-экономического потенциала рф - поражено уже 16 крупных российских НПЗ и терминалов или же "минус более 30% мощностей", в тылу врага топливный коллапс.
Удар украинского беспилотника парализовал работу московского НПЗ - СМИ16.06.26, 18:56 • 3068 просмотров