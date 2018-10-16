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ЧП под Ичней: без газа остаются более тысячи абонентов

Киев  •  УНН

 • 9564 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Сегодня планируется завершить восстановление газоснабжения в Ичнянском районе, где на военных складах на прошлой неделе произошла чрезвычайная ситуация с пожаром и взрывами. Пока остаются отключенными от газоснабжения 1027 абонентов Ични. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Черниговской облгосадминистрации.

"Восстановлено газоснабжение еще в трех селах и частично в городе Ичня. Работы планируют завершить уже завтра (сегодня, 16 октября, – ред.), – сообщили в ОГА вчера вечером.

Так, села, в которых полностью восстановили газоснабжение, – Гмырянка, Гужовка, Максимовка. Также подключены газ в многоэтажках в городе Ичня.

По состоянию на 7:30 16 октября пока остаются отключенными от газоснабжения 1027 абонентов Ични.

Кроме того, уже завершена проверка и очистка от боеприпасов всех 39 населенных пунктов, расположенных вокруг военных складов. Акты выполнения работ переданы местным органам власти.

Напомним, в результате ЧП на арсенале под Ичней разрушено четыре дома в селе Августовка, еще 112 домов, квартир и других зданий в 20 окрестных населенных пунктах повреждены.

Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория – 402 га.

Из района ЧП эвакуировали более 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекратили движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Из-за взрывов на арсенале в Черниговской области открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.

Украинские Национальные Новости

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