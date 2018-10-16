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НС під Ічнею: без газу залишаються понад тисяча абонентів

НС під Ічнею: без газу залишаються понад тисяча абонентів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Сьогодні планують завершити відновлення газопостачання в Ічнянському районі, де на військових складах минулого тижня сталася надзвичайна ситуація з пожежею та вибухами. Поки що залишаються відключеними від газопостачання 1027 абонентів Ічні. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Чернігівської облдержадміністрації.

"Відновлено газопостачання ще в трьох селах та частково в місті Ічня. Роботи планують завершити вже завтра (сьогодні, 16 жовтня, – ред.), – повідомили в ОДА вчора ввечері.

Так, села, у яких повністю відновили газопостачання, – Гмирянка, Гужівка, Максимівка. Також підключено газ у багатоповерхівках у місті Ічня.

Станом на 7:30 16 жовтня поки що залишаються відключеними від газопостачання 1027 абонентів Ічні.

Крім того, вже завершено перевірку та очищення від боєприпасів усіх 39 населених пунктів, розташованих навколо військових складів. Акти виконання робіт передано місцевим органам влади.

Нагадаємо, внаслідок НС на арсеналі під Ічнею зруйновано чотири будинки у селі Августівка, ще 112 будинків, квартир та інших будівель у 20 навколишніх населених пунктах пошкоджено.

Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

З району НС евакуювали понад 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинили рух автомобільного і залізничного транспорту.

Через вибухи на арсеналі в Чернігівській області відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.

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