Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что новость об открытии переговоров "замечательная", но теперь Украина и ЕС переходят" от спринта к марафону", поскольку дальнейший процесс вступления будет технически сложным и продлится определенное время.

Об этом Катарина Матернова заявила в комментарии Суспільному, передает УНН.

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Действительно, сегодня исторический день, поскольку проходят две первые межправительственные конференции с Украиной и Молдовой для официального открытия переговоров о вступлении в Европейский Союз. Новость об открытии переговоров "замечательная", но теперь Украина и ЕС переходят "от спринта к марафону", поскольку дальнейший процесс вступления будет технически сложным и продлится определенное время - сказала Матернова.

Она добавила, что Украина и ЕС будут проходить через различные переговорные разделы, то есть через тело законов, норм и регуляций ЕС, и сравнивать их с украинским законодательством, чтобы определить, какие области уже соответствуют украинскому правовому порядку, а какие еще требуют принятия.

Украинский Кабмин и парламент должны много работать следующие месяцы. В частности, речь идет о двустороннем скрининге, который продлится до конца 2024 года и должен выявить, что улучшить и на чем сосредоточиться - добавила Матернова.

По ее словам, на этой основе через несколько месяцев состоится открытие так называемых разделов для переговоров. Это будет длительный процесс, но следующие этапы вступления не будет влиять Венгрия, которая с 1 июля полгода будет председательствовать в Совете ЕС. Открыть переговорные разделы Украины с ЕС можно будет в зависимости от того, насколько быстро пройдет двусторонний скрининг.

Напомним

Украина официально начала переговоры о вступлении в Европейский Союз, что знаменует собой новый исторический этап в новейшей истории страны, несмотря на российское вторжение.