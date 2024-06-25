Новина про відкриття перемовин "чудова", але тепер Україна та ЄС переходять "від спринту до марафону" - Матернова

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що новина про відкриття перемовин "чудова", але тепер Україна та ЄС переходять "від спринту до марафону", оскільки подальший процес вступу буде технічно складним і триватиме певний час.

Про це Катаріна Матернова заявила в коментарі Суспільному, передає УНН.

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Справді, сьогодні історичний день, оскільки відбуваються дві перші міжурядові конференції з Україною та Молдовою для офіційного відкриття переговорів про вступ до Європейського Союзу. Новина про відкриття перемовин "чудова", але тепер Україна та ЄС переходять "від спринту до марафону", оскільки подальший процес вступу буде технічно складним і триватиме певний час - сказала Матернова.

Вона додала, що Україна та ЄС будуть проходити через різні переговорні розділи, тобто через тіло законів, норм і регуляцій ЄС, і порівнювати їх з українським законодавством, щоб визначити, які області вже відповідають українському правовому порядку, а які ще потребують ухвалення.

Український Кабмін і парламент мають багато працювати наступні місяці. Зокрема, ідеться про двосторонній скринінг, що триватиме до кінця 2024 року і має виявити, що покращити та на чому зосередитися - додала Матернова.

За її словами, на цій основі через декілька місяців відбудеться відкриття так званих розділів для переговорів. Це буде тривалий процес, але на наступні етапи вступу не впливатиме Угорщина, яка з 1 липня пів року головуватиме в Раді ЄС. Відкрити переговорні розділи України з ЄС можна буде залежно від того, наскільки швидко пройде двосторонній скринінг.

Нагадаємо

Україна офіційно розпочала переговори про вступ до Європейського Союзу, що знаменує собою новий історичний етап у новітній історії країни, незважаючи на російське вторгнення.