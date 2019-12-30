Новоиспеченный чемпион Белоруссии усилил клуб УПЛ

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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5 марта, 17:33 • 122152 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. Очередным новичком СК "Днепр-1" в текущем межсезонье стал 25-летний форвард Алексей Хобленко, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу команды.

Контракт с игроком подписан на два с половиной года.

Хобленко воспитывался в Академии киевского "Динамо". В составе столичного "Динамо-2" он и начинал свою профессиональную карьеру на уровне Первой лиги (72 матча, 11 голов), был в аренде в другом коллективе первого дивизиона СК "Полтава" (18 матчей, 4 гола), после чего три года выступал на уровне УПЛ за ужгородской "Говерлу" и одесский "Черноморец" (65 матчей, 11 голов - в чемпионате и 1 матч в Кубке Украины).

Далее Хобленко полгода провел в польском "Леху" из Познани (11 игр, 2 гола в Естраклясе и 3 матча, 1 гол за дублирующий состав в третьем польском дивизионе). Последние два сезона Хобленко выступал за "Динамо" (Брест), в составе которого в 2019 году стал чемпионом Беларуси. За "динамовцев" он провел 37 матчей и забил 13 мячей в чемпионате страны, сыграл 4 встречи в еврокубках и по одному матча в Кубке страны и Суперкубка Беларуси.

В составе юниорских сборных Украины Хобленко провел 62 матча и забил 17 мячей.

Напомним, что ранее "Днепр-1" усилился двумя другими исполнителями.

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