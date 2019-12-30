Новоспечений чемпіон Білорусії підсилив клуб УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Черговим новачком СК “Дніпро-1” у поточному міжсезонні став 25-річний форвард Олексій Хобленко, інформує УНН з посиланням на прес-службу команди.
Контракт з гравцем підписано на два з половиною роки.
Хобленко виховувався в Академії київського “Динамо”. У складі столичного “Динамо-2” він і починав свою професійну кар’єру на рівні Першої ліги (72 матчі, 11 голів), був в оренді в іншому колективі першого дивізіону СК “Полтава” (18 матчів, 4 голи), після чого три роки виступав на рівні УПЛ за ужгородську “Говерлу” і одеський “Чорноморець” (65 матчів, 11 голів — в чемпіонаті і 1’ матч у Кубку України).
Далі Хобленко півроку провів у польському “Леху” з Познані (11 ігор, 2 голи в Естраклясі і 3 матчі, 1 гол за дублюючий склад в третьому польському дивізіоні). Останні два сезони Хобленко виступав за “Динамо” (Брест), у складі якого у 2019 році став чемпіоном Білорусі. За “динамівців” він провів 37 матчів і забив 13 м’ячів у чемпіонаті країни, зіграв 4 зустрічі у єврокубках та по одному матчі у Кубку країни і Суперкубку Білорусі.
У складі юніорських збірних України Хобленко провів 62 матчі і забив 17 м’ячів.
Нагадаємо, що раніше “Дніпро-1” підсилився двома іншими виконавцями.